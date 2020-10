non ci sono pazienti contagiati

Sono due i positivi, un rianimatore ed un infermiere, in servizio all’ospedale Di Maria di Avola. “Altri due – spiega il direttore del presidio ospedaliero, Rosario Di Lorenzo – si sono negativizzati ed oggi ripeteranno il tampone per poi rientrare in servizio”.

I due contagiati, così come prevedono i protocolli, sono in isolamento ed osserveranno la quarantena ma al tempo stesso saranno tenuti sotto osservazione tutte le persone entrate in contatto con loro, in particolare i familiari ed i colleghi di lavoro. “Non risultano positivi i pazienti, come emerso al termine degli accertamenti” dice a BlogSicilia il direttore del presidio ospedaliero, Rosario Di Lorenzo.

Nelle settimane scorse, si sono registrati dei casi positivi, tra i medici ed infermieri, all’ospedale Umberto I di Siracusa: il contagio è stato originato da una donna in stato di gravidanza. Inoltre, sono risultati positivi due dipendenti dell’Azienda sanitaria negli uffici tra via Corso Gelone e via Brenta ed anche il direttore generale dell’Asp, Salvatore Lucio Ficarra, le cui condizioni, come da lui stesso confermato, sono buone.

Il sindaco di Floridia, Marco Carianni, ha disposto la chiusura di tutti gli uffici comunali: si è scoperto, dall’esito del tampone, la positività di un dipendente del Municipio. “Tutti gli uffici rimarranno chiusi mercoledì e giovedì: ho già firmato l’ordinanza per la sanificazione dei locali comunali e la pulizia straordinaria” dice il sindaco, eletto circa due settimane fa all’esito del ballottaggio con l’altro candidato a sindaco Salvo Burgio.

. A Noto, sono 59 i positivi a Noto ma molti di questi sono i contagiati delle due case di riposo. Lo ha detto ieri il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti che ha ammesso di non voler chiudere il cimitero in occasione della giornata in memoria dei defunti. “Sarà garantito l’accesso – ha detto il sindaco – ma nel rispetto delle misure di sicurezza, per cui mascherine e distanziamento sociale”.