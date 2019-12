Sono saltate praticamente tutte le iniziative da qui ai prossimi mesi all’Antico mercato di Ortigia, chiuso da qualche settimana dopo la scoperta delle infiltrazioni d’acqua per il maltempo.

Sembrava, nella prima fase dei sopralluoghi, che si sarebbe potuta mettere una falla e salvare qualche appuntamento natalizio. Invece, secondo fonti del Comune di Siracusa, la situazione è più grave, al punto che sarebbe stata decretata la sospensione fino a giugno 2020 del mercato del contadino che, ogni domenica, era ospitato all’interno della struttura.

Conti alla mano, servirebbero oltre 60 mila euro ma la cifra è destinata a salire per l’agibilità del sito che non ha mai avuto una buona sorte. Rimesso in piedi circa 16 anni fa, era stato destinato ad un centro turistico ma il progetto fallì pochi anno dopo.

Gli interventi che servirebbero sono la messa in sicurezza a partire dal tetto, ristrutturazione delle grondaie, revisione dlel’impianto elettrico, sistemazione dei bagni. Inoltre, occorrerebbe rimuovere gli intonaci ammalorati.

Insomma un lavoro complesso e poi c’è un altro problema. Il 15 gennaio il Cga si pronuncerà sulla sentenza del Tar che ha disposto una mini elezioni in 9 sezioni, a causa di irregolarità, e di conseguenza l’annullamento della proclamazione a sindaco di Francesco Italia.