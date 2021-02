il sito dovrebbe riaprire a maggio

Consegnati i lavori per la ristrutturazione dell’Antico mercato di Ortigia

La struttura è chiusa dal dicembre del 2019 per le infiltrazioni d’acqua che hanno compromesso l’agibilità

E’ chiuso dal dicembre del 2019 l’Antico mercato di Ortigia a causa delle infiltrazioni d’acqua che ne hanno compromesso l’agibilità. L’amministrazione comunale ha stanziato un tesoretto per finanziare i lavori di ristrutturazione che sono stati consegnati in giornata e che riguarderanno la sistemazione del tetto e l’adeguamento degli impianti elettrici. Secondo quanto sostenuto dalla giunta, entro il mese di maggio l’Antico mercato potrà riaprire “nella sua duplice funziona di area mercatale di prodotti di qualità, e di contenitore culturale.

Il sindaco

Il sindaco Francesco Italia sottolinea “l’importanza del recupero di un contenitore prestigioso e amato nel cuore del centro storico che potrà ospitare, a partire dalla prossima primavera, eventi di qualità legati alla produzione sia enogastronomica che culturale”. Per Fabio Granata, assessore alle Politiche culturali “continua il lavoro sotto traccia dell’Amministrazione comunale per far trovare pronta Siracusa e i suoi luoghi del cuore per la prossima stagione”.

Aree verdi

Frattanto, il Comune di Siracusa fa sapere di avere aggiudicato i lavori per la realizzazione di aree verdi nelle contrade marine Isola e Asparano. Ne danno notizia il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore Maura Fontana.

I due interventi, così come quello sul parcheggio di Fontane Bianche consegnato la scorsa settimana alla ditta appaltatrice, si inseriscono nel più ampio piano di riqualificazioni che l'Amministrazione ha messo a punto alla fine del 2020 e che riguarda, oltre alle zone balneari, anche alcuni siti di pregio della città.

Le opere

Le opere saranno realizzate in via Isola e, quella di Asparano, in via dell’Aguglia. La prima costerà 90 mila euro, la seconda poco meno di 78 mila. L’apertura dei cantieri è prevista tra poco più di un mese. “In entrambi i casi – spiegano il sindaco Italia e l’assessore Fontana – si tratta di lavori di riqualificazione ambientale in aree di proprietà comunale. L’obiettivo e di creare spazi verdi curati lungo quella fascia costiera siracusana che maggiormente si popola dalla tarda primavera all’;autunno, così da favorirne la fruibilità da parte dei turisti, dei proprietari di seconde case, oltre, naturalmente, di chi vive quelle zone durante tutto l’anno”.