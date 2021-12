trovato tra avola e noto

E’ stato rintracciato dalla polizia Alfio Furnò, il 73enne di Lentini che risultava scomparso di cui si è occupato ieri la trasmissione Chi l’ha visto? andata in onda su Rai 3.

Trovato tra Noto ed Avola

Il pensionato, che era in evidente stato confusionale, è stato individuato sulla statale 115, tra Avola e Noto ed a quel punto è stato fatto salire nell’auto della polizia per essere accompagnato al commissariato. C’era molto freddo ieri, per cui il rischio di ipotermia per l’anziano sarebbe stato piuttosto elevato.

Riconosciuto durante la trasmissione

Grazie alla Trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?”, in onda proprio in quel momento, gli agenti riconoscevano l’uomo appena rintracciato come quello di cui i giornalisti del programma televisivo stavano parlando, un settantaquattrenne scomparso da Lentini il 15 dicembre”.

” I poliziotti, tramite la redazione della trasmissione, sono riusciti a contattare i familiari dell’uomo che si recavano in Commissariato per il formale affidamento”