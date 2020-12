un 45enne bloccato sulla statale 115

Gli agenti del commissariato di polizia di Noto hanno arrestato in flagranza di reato Corrado Calafiore,

avolese di 45 anni, accusato di detenzione di arma clandestina, porto illegale di munizioni e ricettazione. L’uomo è incappato in un posto di controllo delle forze dell’ordine sulla Statale 115, tra Noto e Rosolini, mentre si trovava alla guida di una macchina, una Fiat Panda. I poliziotti si sono insospettiti per il nervosismo del 45enne, per cui è stata disposta la perquisizione nel veicolo che ha permesso di rinvenire e sequestrare un caricatore monofilare con 5 cartucce calibro 9.

Gli investigatori, certi che l’uomo nascondesse dell’altro, si sono recati nella sua abitazione ed al termine dell’ispezione è stata rintracciata una pistola giocattolo modificata marca Bruni modello 92, considerata un’arma clandestina modificata, in quanto priva di tappo rosso e senza occlusione della canna appunto per renderla pienamente funzionante ed idonea ad esplodere cartucce. Era nascosta all’interno di una stufa a pellet.

L’uomo è stato arrestato e come disposto dalla Procura di Siracusa è ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa.