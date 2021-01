Indagine della polizia di Augusta

Arrestato per rapina

Ha picchiato un uomo

Pur ai domiciliari violava la misura

E’ stato trasferito in carcere dagli agenti di polizia Franco Miduri, 45 anni, catanese, destinatario di un misura cautelare emessa dal tribunale di Siracusa. Si tratta di un aggravamento in quanto l’uomo, che si trovava ai domiciliari, si sarebbe reso responsabile di alcune violazioni, incompatibili con quel regime di detenzione.

La rapina

Secondo quanto emerso nell’indagine del commissariato di polizia di Augusta, al comando del dirigente Guglielmo La Magna, nel dicembre scorso, il 45enne si sarebbe reso protagonista di una cruenta tentata rapina e di lesioni aggravate ai danni di uomo di 53 anni di Augusta che sarebbe stato trascinato all’interno di un vicolo e picchiato con violenza.

Le indagini

Grazie alle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e, dopo la ricostruzione degli eventi, è stato individuato il rapinatore e, successivamente, identificato nel catanese. Nel mese di gennaio, è stata eseguita l’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari ma, durante i controlli della polizia, “si accertava che l’uomo commetteva numerose violazioni della misura limitativa della libertà personale cui era sottoposto e, pertanto, si rendeva necessario l’aggravamento di tale misura con la custodia cautelare in carcere” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

Gli altri controlli

A Priolo, nel Siracusano, gli agenti di polizia hanno denunciato D.M.F. di 43 anni, per possesso di sostanze

stupefacenti ai fini dello spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è incappato in un posto di controllo in prossimità del cimitero comunale ed avrebbe tentato di scappare a bordo della sua auto.

A Lentini, sono stati arrestati dalla polizia tre presunti ladri di agrumi, bloccati nelle campagne del Lentinese, a nord di Siracusa. Sono ai domiciliari Gino Fiducia, 38 anni, Alfio Trovato, 56 anni e Rosario Sciuto, 68 anni, tutti catanesi e già conosciuti alle forze di polizia, per i reati di furto aggravato di arance e resistenza a pubblico ufficiale. Saranno sentiti nelle prossime ore dal gip del tribunale di Siracusa.