indagine dei carabinieri di siracusa

Uscito da poco dal carcere

Sorpreso a spacciare in giro

In cella a Catania

Era uscito dal carcere dopo la decisione del tribunale di sorveglianza di fargli scontare nella sua abitazione, agli arresti domiciliari, una condanna per una serie di reati legati al traffico di droga. E’ stato rispedito in cella, nel penitenziario di piazza Lanza, a Catania, Simone Verde, 31 anni, di Augusta, nel Siracusano, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Augusta che hanno eseguito un provvedimento cautelare.

L’indagine

Il 27 dicembre scorso, i militari dell’Aliquota radiomobile di Augusta, nel corso di un controllo, lo hanno trovato in possesso di 5 dosi di cocaina e per tale ragione è stato denunciato in Procura per detenzione illecita di sostanza stupefacente. “Malgrado la denuncia, l’uomo sul momento ha proseguito la detenzione domiciliare presso la sua abitazione, ma la segnalazione dei Carabinieri è stata inoltrata dalla Procura di Siracusa al Tribunale di Sorveglianza di Catania, che qualche giorno fa, constatato che il soggetto aveva ripreso a delinquere, ha disposto la revoca del beneficio già concesso” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Operazione a Catania

Una ‘piazza di spaccio’ nello storico rione San Cristoforo che fatturava 10mila euro al giorno è stata sgominata dai carabinieri del comando provinciale di Catania che hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Gip nei confronti di 22 indagati. Di questi 10 sono finiti in carcere, 7 ai domiciliari e 5 hanno l’obbligo di dimora.

Nell’ambito della stessa operazione, denominata Concordia, militari dell’Arma hanno disarticolato anche un gruppo specializzato nella vendita ‘a domicilio’ di cocaina e crack che veniva consegnata ai ‘clienti’ su ‘ordinazione’ utilizzando dei pusher motorizzati. A gestire la ‘piazza di spaccio’ nella zona di via della Concordia era un 56enne agli arresti domiciliari aiutato dal suocero e dalla moglie: in un video girato dai carabinieri si vede la donna con in braccio un bambino piccolo mentre aiuta il marito a raccogliere una busta contenente droga.