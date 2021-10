indagine delle volanti di siracusa

Operazione antidroga della polizia in via Santi Amato

Fermato un 31enne precedentemente arrestato dalla Finanza

Nella sua disponibilità aveva denaro, cocaina ed erba

Era stato arrestato nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio ma a distanza di poco tempo è finito nella rete degli agenti delle Volanti per lo stesso motivo.

Il blitz delle Volanti

E’ ai domiciliari Omar Alì, 31 anni, bloccato dai poliziotti, al comando della dirigente Giulia Guarino, in via Santi Amato, nella zona di viale Santa Panagia, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa.

Quando gli investigatori si sono recati lì per un controllo hanno notato il 31enne, che era in compagnia di un’altra persona, probabilmente un acquirente, con quest’ultimo dileguatosi non appena ha visto arrivare l’auto delle forze dell’ordine.

Pusher bloccato

Gli agenti hanno bloccato il presunto spacciatore che aveva nella sua disponibilità 51 dosi di cocaina e 37 dosi di marijuana pronte per essere vendute.

Inoltre, all’uomo sono stati sequestrati 190 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Il 31enne si presenterà, ancora una volta al palazzo di giustizia per essere interrogato dal gip del Tribunale di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Il sequestro della Finanza

Al termine del controllo, compiuto dalla Guardia di finanza culminato nei giorni scorso con l’arresto del 31enne, i militari hanno sequestrato 33 dosi di marijuana, 7 di cocaina, 10 di crack nonché denaro contante, anch’esso sottoposto a sequestro poiché ritenuto provento dell’attività illecita.

La piazza dello spaccio

L’area di spaccio dove è stata portata a termine l’operazione è piuttosto vasta e soprattutto lucroso sotto l’aspetto degli affari.

Questo è il quartier generale di un gruppo finito nel settembre del 2020 nell’operazione antimafia Demetra, culminata con 27 arresti.

Gli indagati, inoltre, si erano resi protagonisti di alcuni video, pubblicati sui social network, alcuni veri e propri spot pubblicitari della loro “piazza di spaccio” ed altri in cui si vantano dei lauti guadagni della loro attività illecita.