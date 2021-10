gara con il pubblico ma senza il via libera della polizia

Sanzionato il presidente della squadra di calcio dell’Avola

La partita è stata giocata davanti al pubblico ma non c’era la licenza della polizia

Il massimo dirigente non ha fatto rispettare il divieto di assembramento

Gli agenti del commissariato di polizia di Avola hanno sanzionato il presidente della squadra di calcio locale non solo perché non avrebbe fatto rispettare il divieto di assembramento dei tifosi ma anche perché c’era il pubblico, 100 spettatori, senza aver la licenza della polizia.

La partite del 3 ottobre

La violazione è stata commessa il 3 ottobre scorso, in occasione della partita di calcio valevole per il campionato regionale dilettanti categoria promozione, girone D.

Gli accertamenti

La polizia, dopo aver saputo di quella gara con il pubblico, ha iniziato gli accertamenti al termine dei quali sono emerse quelle irregolarità contestate al presidente della squadra locale.

I dati sul Covid19

Sono 400 i nuovi casi di Covid19 secondo i dati di ieri nell’isola a fronte di 13.733 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 286. L’incidenza sale al 2,9% ieri era al 1,8%. L’isola è al terzo posto per contagi giornalieri, al primo posto c’è la Campania con 450 casi e al secondo posto il Lazio 408 casi.

Regione No Vax

La Sicilia si conferma la regione più no vax d’Italia con il 24,3% pari a 625.565 non vaccinati nella platea over 12. Il calcolo è della Cgia di Mestre che ha conteggiato i tassi di tutta Italia. Nonostante ciò l’eco delle proteste contro il green pass è davvero sotto tono. Qualche manifestazione nell’area orientale dell’isola fra Catania, Messina e soprattutto Siracusa, ma nulla di più.

Vigile urbano sospeso

Un agente della Polizia municipale di Siracusa è stato sospeso dal servizio in quanto sprovvisto di Green pass. Il provvedimento è scattato poco dopo la richiesta del certificato verde da parte dei suoi colleghi, per cui, in applicazione della legge, non potrà lavorare fino al 31 dicembre. Sulla sua pagina social, il vigile urbano ha spiegato la sua scelta ma anche annunciato di voler porre rimedio, sottoponendosi al vaccino.