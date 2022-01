scia di gravi fatti

Intimidazione a un consigliere comunale di Augusta (SR) Corrado Amato, avvocato, la cui auto è stata danneggiata da un incendio. Si tratta di un rogo di matrice dolosa, come accertato dagli inquirenti che hanno prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per identificare l’autore dell’avvertimento. Il mezzo era parcheggiato a ridosso della casa dell’esponente politico. Nei giorni scorsi, una intimidazione si è registrata ai danni del padre del consigliere comunale, un imprenditore turistico: una bombola a gas è stata sistemata in prossimità del suo albergo.

Numerose intimidazioni in città

La catena d’intimidazioni sembra non avere fine ad Augusta, ieri un incendio ha distrutto 20 barche custodite in un rimessaggio, vicino al porto commerciale. La parlamentare nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, nel condannare gli episodi, ha chiesto l’intervento del prefetto di Siracusa.

L’incendio delle barche

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato all’interno di rimessaggio di barche, ad Augusta, nel Siracusano. Sono venti i natanti divorati da un rogo, originatosi in mattinata, su cui stanno operandaugusta, intimidazioni, auto bruiata, consigliere comunaleo i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa. Sono 5 le squadre impegnati negli interventi di spegnimento delle fiamme ma non sono ancora chiare le cause che le hanno scatenate.

Le indagini

Sono state avviate le indagini per accertare se si tratta di un’azione dolosa. Sul posto ci sono le forze dell’ordine, tra cui polizia e carabinieri, che, insieme ai pompieri, stanno raccogliendo degli elementi in grado di accertare quanto accaduto. Nella zona ci sono delle telecamere di sicurezza che potrebbero dare delle indicazioni ben precise agli inquirenti.