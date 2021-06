il nodo sulla presidenza della port autority

Tappa siciliana per la Commissione Trasporti della Camera

Visite alle Autorità portuali della Sicilia orientale e di Palermo

Il sindaco di Augusta non invitato all’incontro

Al centro delle polemiche la nomina della presidenza

La Commissione Trasporti della Camera sarà per 2 giorni, a partire da domani, in Sicilia per le vicende legate alle attività portuali: prima tappa ad Augusta, poi sarà la volta di Catania e Palermo.

La questione dell’Autorità portuale

La delegazione sarà composta dalla presidente Raffaella Paita (Italia Viva), dal vicepresidente Paolo Ficara (M5s) e dai parlamentari Edoardo Rixi (Lega), Davide Gariglio (PD), Giusi Bartolozzi (FI), Marco Silvestroni (FdI), Francesco Scoma (IV) e Antonio Tasso (Misto).

Ma è la questione della nomina della presidenza dell’Autorità portuale della Sicilia orientale il punto politico più caldo dopo che la Regione siciliana, su pressioni dei sindaci di Augusta, Melilli, Priolo e Catania, ha bocciato l’indicazione del Governo nazionale per Alberto Chiovelli, gradito dal Pd e dal M5S, chiedendo, in cambio, un nome siciliano.

Sindaco di Augusta non invitato

Ma all’incontro di domani, ad Augusta, non è stato invitato proprio il sindaco, Giuseppe Di Mare, uno dei primi a dissentire sul nome di Chiovelli, attuale commissario dell’Autorità portuale. E proprio ieri, lo stesso primo cittadino ha fatto saltare la Conferenza dei servizi, convocata da Chiovelli, per decidere sulla realizzazione nella rada di Augusta di un deposito per lo stoccaggio del Gnl.

Incontro con Chiovelli

Nel programma di domani, la Commissione Trasporti fa sapere che “alle 11 raggiungerà il porto commerciale di Augusta. Qui subito in programma un incontro con il commissario dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, Alberto Chiovelli, che presenterà i porti di Catania ed Augusta. Al termine, visita via mare delle principali opere in corso nel porto di Augusta”.

Tappe a Catania ed a Palermo

Alle 15 di domani, la Commissione Trasporti è attesa a Catania per un sopralluogo del porto, l’indomani sarà infine al porto di Palermo: alle 9 “l’ incontro con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale Pasqualino Monti e poi visita dei principali cantieri del Porto di Palermo” fanno sapere dalla Commissione Trasporti.