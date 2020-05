Il 4 maggio è partito il cantiere dell'autostrada

“A settembre nuovi chilometri per l’autostrada Siracusa Gela“, lo ha detto questa mattina il presidente della Regione Musumeci dopo aver visitato il cantiere insieme all’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone. Musumeci si è recato nel cantiere sull’autostrada Siracusa-Gela, nei pressi di Rosolini, Noto e Ispica. “Grazie al Consorzio per le autostrade della Regione – sottolinea il governatore – stiamo andando avanti velocemente in un’opera di straordinaria importanza per la nostra Isola. Contiamo per settembre di inaugurare altri nuovi chilometri di percorso”.

Il 4 maggio è partito il cantiere dell’autostrada Siracusa-Gela a pieno regime. Sono partiti anche interventi minori nel rispetto delle normative di prevenzione del contagio. Lo aveva reso noto noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, al termine di una videoconferenza dedicata all’autostrada Siracusa-Gela, alla presenza dei tecnici del Consorzio per le autostrade siciliane e dell’impresa appaltatrice Cosedil.

Attualmente, sui lotti 6, 7 e 8 fra Rosolini e Modica, è in corso la costruzione di quasi 20 km di tracciato autostradale. “L’opera, così come decine di altre in Sicilia, ha subito una battuta d’arresto a causa dell’emergenza coronavirus – aveva spiegato Falcone – ma il Governo Musumeci ha in ogni caso mantenuto costante la vigilanza sul cantiere, garantendo grazie all’impegno del Cas anche i necessari flussi di liquidità. Lavoriamo così al dopo emergenza, per farci trovare pronti quando il lockdown avrà fine e contenere gli effetti della crisi economica sull’Isola”.