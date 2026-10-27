Una casa in campagna, chili di marijuana, piante di canapa ancora interrate e un arsenale con armi e munizioni. È quanto hanno trovato gli agenti della Polizia durante una perquisizione ad Avola, nel Siracusano, che si è conclusa con l’arresto di un cittadino francese di 48 anni. L’intervento è stato condotto dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Noto, impegnati negli accertamenti all’interno di un’abitazione situata su un terreno nel territorio comunale di Avola.

Cosa è stato rinvenuto

Nel corso della perquisizione è emersa una consistente quantità di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno sequestrato circa tre chili e mezzo di marijuana e 16 piante di canapa indiana, ancora interrate e in fase di coltivazione.

Ma la droga non era l’unico elemento finito sotto sequestro. Nell’abitazione gli agenti hanno trovato anche diverse armi da fuoco e un quantitativo significativo di munizioni.

Munizioni ed armi

In particolare, sono stati sequestrati una carabina calibro 12 dotata di silenziatore e mirino ottico, un fucile a pompa e una pistola, accompagnati dal relativo munizionamento. Le verifiche hanno evidenziato che le armi erano dotate di meccanismi di scatto e percussione funzionanti. La pistola presentava alcune parti arrugginite, ma risultava comunque funzionante nei suoi dispositivi di sparo. Nel complesso, le munizioni sequestrate ammontano a 109 cartucce di diverso calibro.

Le accuse e la detenzione domiciliare

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione illegale di armi comuni da sparo e relativo munizionamento, coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’autorità giudiziaria , il quarantottenne è stato posto agli arresti domiciliari.