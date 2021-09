il sindaco cannata stronca loreto

Duro affondo del sindaco di Avola contro lo sfidante Loreto alle elezioni del 2022

Luca Cannata ha chiesto un incontro con il Centrodestra per individuare il candidato a sindaco

Non potrà ricandidarsi avendo esaurito i due mandati

“Noi abbiamo un progetto, dall’altra parte ho sentito parlare di pasta col sugo”. Ha usato uno sferzante sarcasmo il primo cittadino di Avola, Luca Cannata, commentando la recente presentazione a candidato a sindaco di Corrado Loreto, esponente di una coalizione eterogenea che vede dentro Pd, Italia Viva, ex grillini e pezzi di Centrodestra.

Il turismo ed il sugo

Loreto, durante il suo discorso, in relazione ad un piano per la promozione turistica del territorio si è soffermato sulle tradizioni popolari. “Il turismo è cultura – ha detto Loreto – e ci sono fette di popolazione che devono scoprire i nostri territori e questo possiamo farlo attraverso la nostra tradizione e la nostra cultura. Noi dobbiamo catturare quel turista che deve girare per le nostre vie dove c’è la nonna che sta preparando il sugo e si sente il profumo“.

“Serve competenza”

Il sindaco di Avola, intervenendo ad una trasmissione radiofonica locale, ha lanciato altre frecciate. “Serve dare continuità al lavoro amministrativo, non possiamo permetterci di tornare indietro e magari dare il voto solo a chi può apparire simpatico, che ha il volto sorridente, da bravo ragazzo. La città ha bisogno di competenza, di essere gestita con capacità manageriale. La nostra amministrazione lo ha fatto, non a parole ma con i fatti, peraltro abbiamo avuto la forza di lasciare il passato a casa”.

Vertice nel Centrodestra

Il raggruppamento politico attorno a Cannata, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, che non potrà candidarsi in quanto ha esaurito i due mandati, si riunirà per trovare una intesa attorno al nome del candidato. “Faremo a breve – dice il sindaco di Avola a BlogSicilia – un incontro con gli alleati, con il Centrodestra, nel corso del quale metteremo sul tavolo programmi e nomi. Naturalmente, noi avremo il nostro”. Tra i possibili candidati, ci sarebbe Rossana Cannata, parlamentare regionale e vicepresidente della Commissione parlamentare regionale antimafia.