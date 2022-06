intervento di noi con l'italia

“La candidatura a sindaco di Avola dell’on. Rossana Cannata non è mai stata né una imposizione familiare, né la mera presa d’atto di una decisione preconfezionata, ma il risultato di una valutazione complessa e condivisa maturata tra le liste civiche che avevano sostenuto l’amministrazione di Luca Cannata e i 3 partiti politici del centrodestra avolese, Forza Italia, Noi con l’Italia e Fratelli d’Italia”.

La replica al Pd

Lo affermano in una nota gli esponenti di Noi con l’Italia, dopo il duro attacco di ieri del Pd di Avola che ha duramente contestato la scelta della coalizione di Centrodestra di affidarsi nella corsa a sindaco a Rossana Cannata in quanto frutto di una decisione “familiare”.

“Le ragioni della scelta di Cannata”

“Dopo oltre 2 mesi di confronto su programmi amministrativi, codici etici e manifesto dei valori, infatti, all’unanimità abbiamo deciso di puntare sulla figura istituzionale più importante e qualificata, espressione del primo partito della coalizione, chiedendole di fare una scelta d’amore per la sua città”.

“Rossana è stata scelta in quanto donna, competente, avvocato, deputata e vicepresidente della commissione regionale antimafia e anticorruzione; non perché fosse la sorella dell’ex sindaco, ma quale soggetto politico attivo e radicato nella città”.

La campagna elettorale infuocata

Quella per la corsa a sindaco di Avola è tra le campagne elettorali più infuocate di sempre. Ci sono stati già i comizi dei 3 candidati (oltre a Rossana Cannata sono in lizza l’avvocato penalista Antonino Campisi e l’imprenditore Corrado Loreto) ma lo scontro politico si è soprattutto tenuto sui social con videomessaggi dai toni spesso molto infuocati”.

“Chiarito per l’ennesima volta questo concetto, ci auguriamo che gli ultimi giorni di campagna elettorale vengano utilizzati per stemperare i toni, troppo avvelenati, e per incontrare i cittadini parlando di progetti e programmi per la città” spiegano da Noi con l’Italia. Nel partito di Saverio Romano milita l’ex consigliere provinciale Salvo Andolina, indicato assessore nella squadra di Rossana Cannata.