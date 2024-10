indagini dei carabinieri

La banda della spaccata è tornata: questa volta è stato preso di mira l’ ufficio postale di Francofonte.

Un mezzo come ariete

Secondo quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, la gang avrebbe usato un veicolo, presumibilmente rubato, usato come un ariete per aprirsi un varco nel locale.

Cassaforte nel mirino della banda

A quel punto, i responsabili dell’assalto si sono diretti verso gli uffici dove era custodita la cassaforte ma il bottino è ancora quantificare.

Le indagini dei carabinieri

Gli inquirenti hanno prelevato alcune immagini delle telecamere di sicurezza della zona e dell’ufficio postale per provare a ricostruire quanto accaduto e provare successivamente ad identificare tutti gli esponenti della banda.

Gli assalti dei mesi scorsi

Nei mesi scorsi, si sono verificati altri episodi, a Francofonte, come il caso del mezzo dell’Avis rubato da una banda per una spaccata contro un’area di servizio. Tra i bersagli anche due supermercati Eurospin: per entrare i ladri hanno usato, in entrambe le circostanze, delle ruspe, poi risultate rubate. E poi c’è stato il colpo eclatante ai danni di una gioielleria a Lentini: il locale si trova in pieno centro, segno che i ladri non hanno avuto alcun timore a portare avanti la loro azione criminale.

Spaccata a Siracusa

Nei giorni scorsi, la banda della spaccata ha fatto la sua apparizione a Siracusa colpendo un negozio di abbigliamento, Wimbledon in viale Teocrito, a ridosso del Santuario della Madonna delle Lacrime. A quanto pare, per sfondare la vetrina il gruppo avrebbe usato delle mazze ed una volta creato il buco i ladri si sarebbero infilati dentro per rubare

Colpo a Palermo

Spaccata anche a Palermo nelle settimane scorse. I malviventi sono entrati nel bar Il Golosone, in piazza Castelnuovo. Ad agire due giovani a volto coperto che hanno portato via il registratore di cassa con circa mille euro e la macchina del ginseng. I due giovani sono riusciti a spaccare la vetrina con un piede di porco.