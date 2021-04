il locale si trova ad augusta

Il questore di Siracusa ha sospeso la licenza al titolare di un bar di Augusta

Il locale è stato chiuso per 15 giorni

Nell’attività somministrati alcolici ai minori

Gestore responsabile di violazioni alle norme anti Covid19

C’è un po’ di tutto nel provvedimento del questore di Siracusa, Gabriella Ioppolo, che ha sospeso per un periodo di 15 giorni la licenza al titolare di un bar di Augusta, nel Siracusano, e la conseguente chiusura del locale, nella zona di via Roma.

Le relazioni della polizia

La misura è stata sollecitata dal dirigente del commissariato di polizia, Guglielmo La Manna, a seguito ” delle numerose violazioni riscontrate, a carico del titolare, nell’attività di gestione dell’esercizio di somministrazione di

alimenti e bevande” spiegano dalla Questura.

Alcool ai minori

Secondo le informazioni fornite dalla polizia, il gestore del bar è stato sanzionato, in diverse occasioni, non solo per le violazioni alle norme anti Covid19, tra cui la presenza di clienti nell’attività con il rischio di assembramenti, ma anche perché avrebbe venduto bevande alcoliche a minori.

Risse tra clienti

Nelle contestazioni mosse al titolare del locale, ci sono anche la diffusione di musica ad alto volume, in orari non consentiti che avrebbero esasperato le persone che vivono a ridosso dell’attività commerciale, e le risse tra i clienti.

Bar chiuso a Siracusa

I carabinieri hanno scoperto, nei giorni scorsi, che, in via Epicarmo, nella zona centrale di Siracusa, un bar era in servizio, nonostante la saracinesca fosse chiusa. Dentro, hanno trovato 5 clienti che consumavano cibi e bevande intorno alle due di questa notte.

Sanzioni e chiusura

Al termine dei controlli, i militari hanno sanzionato gli avventori ed il titolare del bar, per un totale di 2.400 euro, elevando “inoltre specifiche sanzioni all’attività commerciale ed al suo gestore per un importo complessivo di

ulteriori 3.000 euro e procedendo contestualmente alla chiusura provvisoria del bar per 5 giorni in attesa

delle ulteriori determinazione dell’Autorità prefettizia, appositamente informata” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.