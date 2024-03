il blitz della polizia a siracusa

Sono stati trovati animali nelle tre baracche abusive, situate tra via Bartolomeo Cannizzo e via Immordini, demolite dalle ruspe della polizia. C’era un cane e poi numerosi piccioni che sono stati affidati ai veterinari dell’Asp di Siracusa per valutarne le condizioni di salute, poi si penserà alla loro custodia.

Tensione con gli abusivi

Non sono mancati i momenti di tensioni con i proprietari dei box abusivi, in particolare con quelli di via Cannizzo, che, nel loro locale, detenevano un cane. Dopo aver visto gli agenti di polizia in azione, affacciandosi dai balconi delle rispettive abitazioni, sono scesi in strada per chiedere conto e ragione di quell’operazione.

Il primo blitz

Gli animi si sarebbero surriscaldati, per cui si è temuto, per qualche istante, uno scontro ma il personale della polizia è riuscito a placare quegli uomini che, poco dopo, sono tornati a casa. Quello di sabato è stato il primo blitz contro le baracche abusive che pullulano in molte zone popolari e contestualmente degradate.

Il caso dei maiali

Di solito, questi box sono usati per il ricovero di animali, addirittura un paio di anni fa, nella zona di via Algeri, nel rione della Mazzarrona, degli automobilisti filmarono una “passeggiata” di una famiglia di maiali, capace di fermare il traffico. Le forze dell’ordine, nei giorni seguenti, organizzarono un servizio per il sequestro dei suini, poi affidati ad un allevamento.

Gli altri usi

Un episodio che spiega quanto il fenomeno sia così vasto ed ormai sedimentato nella cultura di certi ambienti sociali precari. Ma questi box, come emerso in altre operazioni delle forze dell’ordine, sarebbero usati anche per attività diverse e pericolose: in alcuni casi, gli inquirenti scovarono armi e droga. Insomma, erano stati trasformati in mini depositi da parte di gang dedite allo spaccio o al traffico di armi. Ed è quello che intendono scoprire gli agenti di polizia.