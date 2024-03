blitz a siracusa

Gli agenti di polizia di Siracusa si sono presentati accompagnati dalle ruspe nel rione della Mazzarrona, nella zona di via Cannizzo e Santa Panagia per la demolizione di decine di baracche abusive.

La baroccopoli

Le strutture in lamiera sono spesso trasformate in stalle per cavalli o ricovero per piccioni, in altre occasioni, come dimostrano svariate operazioni delle forze dell’ordine, sono trasformate in magazzini per il deposito di armi e droga.

Il vertice in Prefettura

Il blitz è scattato nella tarda mattinata di oggi dopo averlo concordato nei giorni scorsi in occasione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi al palazzo della Prefettura di Siracusa. Sono impegnati il personale del Reparto Mobile, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza

Il questore

“Una pronta risposta – ha detto il questore di Siracusa -delle istituzioni della città ha consentito il ripristino delle condizioni di salubrità, igiene e legalità in aree sensibili ove la presenza dello Stato deve essere riaffermata con decisione. Tutti gli attori istituzionali hanno contribuito al massimo per l’organizzazione e la riuscita dell’operazione: Prefettura, Comune, ASP e Forze di Polizia. Operazioni come quella di oggi, che si innesta a pieno titolo nel più ampio programma delle azioni ad alto impatto delle settimane scorse, contribuiscono in maniera determinante ad un aumento della percezione della sicurezza nel capoluogo aretuseo”.

Blitz a Lentini

E’ di due arresti, due denunce e di vari sequestri di droga il bilancio dell’operazione Alto Impatto portata a termine a Lentini da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia penitenziaria.

Un’arma a forma di penna

Tra gli arrestati c’è un uomo di 38 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine per reati inerenti gli stupefacenti e le armi ed attualmente sottoposto agli arresti domiciliari: a seguito di una perquisizione nella sua abitazione è stato trovato in possesso di un’arma clandestina artigianalmente costruita a forma di penna, con all’interno una cartuccia calibro 6.35.

La nonna spacciatrice

Inoltre, le forze dell’ordine impegnate nell’operazione hanno arrestato una donna, di 71 anni: nella sua abitazione conservava 750 grammi di marijuana e numerose bustine con tracce di altro stupefacente. La donna è stata posta agli arresti domiciliari.