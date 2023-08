l'intervento della capitaneria di porto

Hanno rischiato di finire contro gli scogli 4 persone che si trovavano a bordo di una imbarcazione sul litorale di Siracusa. A salvarli i militari della Capitaneria di Porto che hanno raccolto la richiesta di soccorso, presumibilmente giunta con un telefonino.

Avaria alla barca

Il natante, stando alle informazioni fornite dalle forze dell’ordine, era a “Scoglio piatto”, compresa tra Punta del Gigante e Punta Tavernara dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, ma vi è stata un’avaria elettrica che ha impedito al conducente le manovre.

Mare agitato

Ad aggravare la situazione, le condizioni del mare che era piuttosto agitato per via del vento e così il natante, in balia delle onde e senza timone, stava per finire contro gli scogli. L’intervento della motovedetta ha scongiurato il peggio e così le 4 persone sono state tratte in salvo.

L’attività della Capitaneria di Porto

“La stagione estiva sul litorale aretuseo ha ormai raggiunto la sua fase apicale, e gli uomini e le donne della Guardia Costiera di Siracusa continuano senza sosta nell’attività di controllo sul territorio sia a mare che a terra a tutela della sicurezza marittima a favore di bagnanti, diportisti e, in generale, di tutti i fruitori del mare e delle spiagge” spiegano dal comando della Capitaneria di Porto di Siracusa.

L’appello

La stessa Guardia costiera ha lanciato un appello per la sicurezza in mare. “La Capitaneria di Porto di Siracusa coglie l’occasione per ricordare a tutti gli utenti del mare di verificare le funzionalità delle proprie unità e prestare sempre attenzione alle previsioni meteo”