L'inchiesta della Procura di Siracusa

Svolta nelle indagini sulla morte del piccolo Evan, il bimbo di due anni di Rosolini arrivato senza vita all’ospedale Maggiore di Modica, per cui sono accusati di omicidio la madre del bimbo Letizia Spatola, 23 anni, detenuta nel carcere di Messina ed il suo compagno Salvatore Blanco, 30 anni, rinchiuso nel penitenziario di Cavadonna, a Siracusa.

“Il padre è indagato per maltrattamenti del piccolo” conferma il Procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino, che, insieme al sostituto Donata Costa, conduce le indagini sul decesso del bambino. Un atto clamoroso, tenuto conto che Stefano Lo Piccolo, il papà di Evan, aveva presentato un esposto alla Procura di Genova, perché in quel momento si trovava lì per lavoro, su presunte aggressioni al figlio. I magistrati stanno verificando se i maltrattamenti ai danni di Evan si erano verificati nel periodo in cui i genitori erano ancora legati da una relazione sentimentale.

Peraltro, in merito alla denuncia presentata dal padre del bimbo, il Procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino, aveva il mese scorso chiarito che “è stata presentata a Genova ma dai contenuti generici”

Frattanto, è previsto per venerdì l’incidente probatorio al palazzo di giustizia di Siracusa, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale, per sentire il fratellino di Evan, sei anni, che si trovava in casa in quelle ore drammatiche. I due fratelli vivevano insieme alla madre ed al compagno, per cui, secondo i magistrati, la testimonianza del piccolo potrebbe essere determinante per capire se vi è stata un’aggressione e da parte di chi.

Nel corso dell’interrogatorio davanti al gip di Ragusa, il compagno della donna ha, sostanzialmente negato le accuse di aver picchiato il bimbo, procurandogli quelle lesioni fatali, emerse dall’autopsia eseguita dal medico legale nelle ore successive alla morte. A quanto pare, la madre del piccolo avrebbe detto agli inquirenti che la sera prima della morte di Evan il compagno avrebbe trascorso la notte insieme al bimbo per provare a farlo addormentare.