Un black out elettrico è scattato nella zona nord di Siracusa, nell’area compresa tra via Polibio, viale Zecchino, via Pitia e via Tisia, quella ad alta densità commerciale e abitativa.

L’interruzione è scattata a partire dalle 4 del mattino ed è durata poco prima delle 11, mandando nella disperazione centinaia di famiglie, rimaste a casa a boccheggiare, soprattutto in quei nuclei dove ci sono anziani e bambini.

L’eccessiva “fame” di elettricità, per via del gran caldo, con temperature da girone infernale, avrebbero causato il crack all’erogazione della corrente ma ormai da alcuni giorni ci sono continui black out in varie zone della città come se fossero le lancette dell’orologio.

Puntualmente, alcune aree rimangono isolate, per poi riavere energia, e poco dopo altre zone ne rimangono sprovviste. Alcuni supermercati tra via Pitia e via Tisia sono rimasti chiusi nelle prime ore del mattino.

A Palermo salta, invece, l’illuminazione pubblica

Sabato a lume di candela, invece, fra le strade del centro di Palermo. L’area del quartiere Politeama è rimasta al buio per diverse ore, compresa parte della centralissima via Libertà. Tante le segnalazioni di residenti e commercianti rimasti senza illuminazione pubblica. Luce che invece era presente negli appartamenti privati. Una sequela di disservizi che, con ogni probabilità, è dipesa dalla forte ondata di calore che si sta abbattendo già da diversi giorni su tutta Italia e, in particolare, in Sicilia.

Strade del quartiere Politeama al buio per ore

Come mostrano le immagini raccolte dalla nostra redazione, molte strade sono rimaste prive di illuminazione pubblica tra la serata di sabato 22 luglio e la notte di domenica 23 luglio. A fare luce soltanto le insegne delle attività commerciali e i fari delle auto o delle moto che transitavano in zona. Fatto che ha complicato la vita ai pedoni, che si stavano facendo una passeggiata fra le strade del centro, nonchè ai pub e ai ristoranti dell’area del quartiere Politeama, certamente limitati dall’assenza di luce. Fra le strade coinvolte figurano certamente via Simone Corleo, via Isidoro La Lumia e le relative arterie parallele.

Luce spenta anche in via Libertà

Fra le strade coinvolte dal disservizio occorso al sistema di illuminazione pubblica vi è anche la centralissima via Libertà. Nella serata di ieri infatti, tutto l’asse dei pali della luce in direzione piazza Croci è andato ko, sia dal lato della bretella laterale che sul fronte della corsia centrale. A funzionare soltanto il lato in direzione Politeama, che ha così garantito il servizio essenziale.