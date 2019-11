Traffico di droga

E’ stato bloccato con un carico di cocaina Giuseppe Di Blasi, 44 anni, disoccupato, con precedenti penali, trasferito in carcere.

L’uomo è incappato in un controllo dei carabinieri che, dopo averlo pedinato mentre era a bordo della sua auto, hanno deciso di compiere una perquisizione. Era piuttosto nervoso il presunto spacciatore, un atteggiamento che ha insospettito i militari, infatti, poco dopo, hanno rinvenuto una busta contenente circa 110 grammi di cocaina.

Una quantità che, secondo gli inquirenti, sarebbe dovuta servire per una rete di clienti, non ancora individuata, ma su cui ci sono le indagini. I carabinieri, convinti che nascondesse ancora qualcosa, hanno fatto un salto nell’abitazione dell’indagato dove hanno rintracciato una notevole disponibilità in denaro.

Dalle informazioni fornite dal comando provinciale dei carabinieri, in casa c’erano 10 mila euro: soldi che sarebbero il provento della presunta attività di spaccio.

“Sono state anche rinvenute varie schede telefoniche usa e getta per cellulari. Di fronte a tali evidenti indizi comprovanti una concreta attività di spaccio, i militari dell’Arma hanno dichiarato in arresto Di Blasi e lo hanno condotto negli uffici della Compagnia di Siracusa” dicono i carabinieri di Siracusa.

L’uomo è stato condotto in cella, nel carcere di contrada Cavadonna, in attesa dell’interrogatorio davanti al gip del tribunale di Siracusa.