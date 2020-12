avvertimento al gestore

Tornano le bombe nel Siracusano e questa volta nel mirino è finito il gestore di un distributore di benzina sulla Statale 193, tra Villasmundo ed Augusta. Una bomba è esplosa in nottata nell’area della stazione di servizio e da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, è stata sistemata sulla parete laterale dell’attività, in prossimità del bar, e sono state divelte le inferriate e distrutte le vetrine. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza per individuare gli autori dell’avvertimento ma sulla chiave di lettura gli inquirenti non escludono nulla, nemmeno il racket delle estorsioni.