l'indagine dei carabinieri

E’ stato arrestato appena ha messo piede in Sicilia Michael Castrogiovanni, 29 anni, siracusano, finito nell’inchiesta sulle bombe ai danni di un bar e di una paninoteca di Siracusa, che era sfuggito alla cattura perché si trovava a Malta.

Castrogiovanni era a Malta

Il giovane, difeso dall’avvocato Junio Celesti, avrebbe saputo lì la notizia delle misure cautelari ai danni di 5 persone, tra cui lui e così ha deciso di ritornare a Siracusa. Secondo gli inquirenti, quelle intimidazioni con le bombe carta sarebbero riconducibili a presunti debiti di droga contratti dalle vittime ma, nelle indagini sull’esplosione degli ordigni sarebbero solo coinvolti Jonathan Destasio, indicato come il mandante, e Gianluca De Simone, l’autore delle intimidazioni.

Il troncone della droga

Il resto del gruppo, tra cui Kevin Perez, Castrogiovanni e Damiano Lo Giudice, l’ultimo che manca all’appello, in quanto anche lui all’estero nel momento in cui è scattato il blitz, è accusato di aver gestito un traffico di droga in viale dei Comuni anche se la posizione dominante l’avrebbe avuta Destasio.

Le intercettazioni telefoniche

Secondo gli inquirenti, gli avvertimenti ai commercianti, avvenuti nel settembre del 2021, sono connessi a presunti debiti di droga, per cui l’ipotesi del racket delle estorsioni è stata scartata. Determinanti, per chiudere il cerchio attorno agli indagati, in relazione alle bombe, sono state le intercettazioni telefoniche, dal cui ascolto gli inquirenti avrebbero appreso del timore di Destasio e De Simone di essere ritenuti responsabili.

De Simone: Tutte cose sanno Jonathan

Destasio: Lo so, me lo devi dire a me. Per ora stanno sentendo che noi parliamo, stiamo parlando qua e noi qua non dobbiamo parlare, perché qua c’è un manicomio

Nella conversazione, i due avrebbero discusso di recenti perquisizioni da parte dei carabinieri

De Simone: Sono venuti fino all’altro ieri suonando a ripetizione e Tony mi riferiva: le guardie sono ed io gli ho detto apri che non abbiamo niente

Destasio: Ti sei letto le cose vero? Quello che hanno trovato sulla terrazza

De Simone: Ma come, hanno collegato tutte cose?

Destasio: Hanno collegato, lo so io cosa hanno collegato questi figli di…, io e tu?

De Simone: Tu dici?

Destasio Te lo dico io, già me lo hanno detto, “com’è gliela fai finire a questo oppure gliela facciamo finire noi altri”. Glielo hanno detto ad un mio amico

De Simone: Sì, ci volevano ammuccare a me ed a te

Destasio: Chi è che ci ammuccava?

De Simone: Dovevano sparare a me ed a te

Destasio: Ma che stai dicendo? Chi è che spara a me? Io sparo nella faccia delle persone… Non le dire queste cose compare perché tu non sai chi ho io al mio fianco