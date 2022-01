Botte alla compagna che lo denuncia, fidanzato violento allontanato

06/01/2022

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno eseguito l’allontanamento dalla casa di famiglia di un uomo di 33 anni, protagonista di ripetute violenze ai danni della compagna. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Siracusa dopo le relazione dei poliziotti che, nei giorni scorsi, hanno sentito la vittima.

Le violenze

Secondo una prima ricostruzione, la relazione tra i due era ormai contrassegnata dalle liti, innescate dal carattere turbolento del 33enne, in preda anche alla gelosia. E così, negli ultimi tempi, il livello di contrapposizione era cresciuto, poi sfociato in forme di violenze ai danni della donna, che è stata malmenata. Messa con le spalle al muro e temendo per la sua incolumità, si è rivolta alla polizia che ha avviato gli accertamenti.

Donna picchiata con un bastone

Nei mesi scorsi, a Siracusa, un uomo di 52 anni, siracusano, è stato arrestato per aver picchiato con il bastone la sua compagna. La vittima, 45 anni, originaria dell’Ucraina, è stata colpita sul pianerottolo di casa causandole la frattura del setto nasale ed una ferita alla testa giudicate guaribili con una prognosi di 21 giorni.

A Palazzolo arrestato ex marito geloso

A Palazzolo Acreide, nel Siracusano, i carabinieri hanno arrestato di recente un 39enne di accusato di atti persecutori ai danni della ex moglie. L’uomo, che come disposto dalla Procura di Siracusa è ai domiciliari, aveva già una misura cautelare, infatti su di lui pendeva il divieto di avvicinamento alla donna.

Sospetta che ha un altro uomo

Solo che, secondo quanto emerge nella ricostruzione dei militari della stazione di Palazzolo, a capo delle indagini, il 39enne non si sarebbe affatto rassegnato all’idea di stare con la ex moglie.

La stretta sugli atti persecutori

Dopo le recenti tragedie, ormai c’è una stretta sugli uomini accusati di stalking. Una delle vicende più brutali è quella accaduta ad una donna originaria di Noto, Ada Rotini, 46 anni, uccisa a coltellate a Bronte, nel Catanese, dal marito con cui quello stesso giorno si sarebbe dovuta separare.