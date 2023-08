indagini della polizia di siracusa

Gli agenti di polizia di Siracusa hanno denunciato il titolare di una azienda che si è occupata dell’organizzazione dei fuochi di artificio a Fontane Bianche, in occasione della notte di Ferragosto.

Azienda senza dispositivi di sicurezza

Nel corso degli accertamenti, eseguiti dal personale della Squadra amministrativa della divisione Pas e disposto dal questore di Siracusa, Benedetto Sanna, è emerso che la stessa ditta era sprovvista dei dispositivi di spegnimento, tra cui un’autobotte, estintori e idranti.

Incendio alla Marchesa

Come riferisce la Questura di Siracusa, lo sparo dei fuochi di artificio ha causato lo scoppio di un incendio in una parte del canneto della Marchesa di Cassibile, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto ad arginare le fiamme.

Tragedia nel Catanese

Nei giorni scorsi, si è verificato un tragico incidente alla festa del Santissimo Salvatore, il Santo patrono di Militello in Val di Catania. L’esplosione di un tubo ‘sparacoriandoli’ posizionato all’uscita della chiesa, ha provocato la morte un uomo di 65 anni, Franco Carrera, deceduto alcuni minuti dopo essere stato investito dallo scoppio. Ferita a un braccio la moglie della vittima: è stata subito trasportata all’ospedale del paese e con molte probabilità verrà trasferita in un nosocomio del capoluogo. I festeggiamenti sono stati sospesi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ferita di striscio a una gamba la giornalista Sarah Donzuso di Video Mediterraneo, l’emittente era impegnata nella diretta televisiva della festa.

Secondo la ricostruzione di alcune persone presenti al momento dell’incidente, lo ‘sparacoriandoli‘ improvvisamente si è staccato da un braccio di ferro, probabilmente per il troppo carico di gas ed è volato sulla piazza alla stregua di un proiettile. Carrera, l’uomo colpito, ha visto arrivare il tubo e nel tentativo di coprire la moglie, si è messo lungo la traiettoria del lancia coriandoli impazzito ed è stato colpito in pieno, e ha perso tre dita; i politraumi dovuti dall’impatto micidiale sono stati fatali: è morto prima di essere portato in ospedale, dove invece è stata trasportata la moglie