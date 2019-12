Operazione della polizia

Maxi operazione della polizia a Siracusa per il contrasto del traffico di botti di Capodanno illegali e di sostanze stupefacenti. Il bilancio del blitz, portato a termine dagli agenti della Squadra mobile e della Divisione amministrativa, è di due arresti ed una denuncia. Nel complesso, dai dati diffusi dalla Questura, sono oltre 24 i chili di fuochi illegali sequestrati, circa 100 i grammi di droga, tra cocaina, hashish e marijuana recuperati dalle forze dell’ordine.

E’ ai domiciliari Maria Mazzara, 62 anni, che, nella sua abitazione, situata in una palazzina in via Algeri, nel rione della Mazzarrona, nascondeva 61 petardi, a forma di candelotti, di grossa dimensione: materiale altamente pericoloso che se fosse esploso avrebbe potuto causare conseguenze inimmaginabili. E’ stato, invece, denunciato G.A., 66 anni, originario di Messina, il proprietario di un deposito dove c’erano 22 chili di botti ma dai controlli della polizia è emerso che erano detenuti senza licenza. “Il garage è vicino a complessi residenziali, determinando una palese pericolosità per l’incolumità pubblica degli abitanti della zona” spiega il questore di Siracusa, Gabriella Ioppolo.

Per quanto concerne i controlli antidroga, la polizia ha arrestato Giuseppe Di Maria, 51 anni, che, nel suo appartamento, in via Algeri, aveva nella sua disponibilità “29 grammi di cocaina, 65 di marijuana e 12,5 di hascisc, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e denaro provento dell’attività di spaccio”. L’uomo, disoccupato, con precedenti penali, è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.