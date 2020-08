È ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania un giovane vittima di un incidente avvenuto in prossimità del fiume Manghisi, nel territorio di Noto. Il ragazzo dopo essersi arrampicato su un albero, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe caduto procurandosi delle ferite. È stato soccorso ma si è reso necessario il trasferimento in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania. I medici non intendono sbilanciarsi sulle condizioni del giovane che avrebbe rimediato delle fratture. I carabinieri della Compagnia di Noto stanno conducendo le indagini per conoscere in che modo si è verificato l’incidente e verificare alcuni punti poco chiari di questa vicenda.