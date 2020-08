I retroscena sulla nomina

Prima che la scelta sul nome del commissario per la realizzazione del nuovo ospedale cadesse sul prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, era stata avanzata la candidatura di Guido Bertolaso. L’ex capo della Protezione civile, vicinissimo a Silvio Berlusconi, sarebbe stato l’uomo ideale per la parlamentare nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, l’unica della deputazione siracusana a spingere per la costruzione del nuovo nosocomio sul modello del ponte di Genova per evitare le pastoie della burocrazia. Ed è stata lei ad avere il confronto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in più occasioni, sulla nomina del commissario: l’ex ministro dell’Ambiente avrebbe gradito Guido Bertolaso, conosciuto bene nella sua esperienza nel Governo Berlusconi ma quel nome sarebbe stato indigesto allo schieramento giallorosso, composto da M5S e e Pd. Ed in un colloquio riservato Conte parlando con Stefania Prestigiacomo le avrebbe confidato: “Vuoi l’ospedale o Bertolaso?”. Nelle ultime ore, però, la situazione si è sbloccata, la Regione, peraltro, ha messo pressione al Governo. Oltre una settimana fa, durante una visita istituzionale a Siracusa, l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, disse che se Conte non si fosse deciso ad indicare il commissario, l’amministrazione siciliana avrebbe rispolverato il bando con 300 milioni per la costruzione dell’ospedale che sostituirà il vecchissimo Umberto I.

“Finalmente il Governo – ha detto la parlamentare nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo – ha dato seguito alla nomina del commissario straordinario per la realizzazione dell’ospedale di Siracusa. Il Prefetto Scaduto è certamente persona autorevole e tale scelta sottolinea la valenza istituzionale dell’impegno. Confidiamo tutti che con le ampie prerogative che la legge conferisce al commissario si possa procedere celermente a tutti i passaggi necessari per avviare la costruzione del nonoscomio di secondo livello di cui la comunità siracusana ha diritto e bisogno. Un ringraziamento al ministro Roberto Speranza che ha preso a cuore la situazione siracusana e al presidente Musumeci per l’ampia collaborazione fornita al governo nazionale e all’assessore Razza per avere supportato la necessità di una procedura d’urgenza. Un sincero augurio di buon lavoro al Prefetto Scaduto”.