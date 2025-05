Il Siracusa calcio torna tra i professionisti, vincendo il campionato di serie D nell’ultima gara del torneo, giocata in trasferta sul campo dell’Igea Virtus.

Il successo di Turati

E’ finita 3-1 per gli azzurri allenati da Marco Turati, un anno fa nella Fiorentina come secondo allenatore di Vincenzo Italiano che ha preferito accettare la scommessa del presidente Alessandro Ricci, scendendo in serie D per iniziare la carriera da primo allenatore, piuttosto che fare il vice in serie A.

Zenga nello staff del Siracusa

E’ stato un ritorno per Turati che è stato in C con il Siracusa, di cui è stato anche il capitano. Nello staff della società c’è anche una personalità importante nel mondo del calcio italiano: Walter Zenga, l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale chiamato dal presidente Ricci ad essere il brand ambassador. Ha portato esperienza e mentalità vincente l’ex numero 1 dell’Italia che era a Barcellona Pozzo di Gotto, insieme a tutta la dirigenza azzurra, per l’ultima gara. L’obbligo era di vincere, considerato che la Reggina, arrivata seconda in campionato, era ad un solo punto, impegnata anch’essa in trasferta, a San Cataldo.

La doccia fredda e poi la gioia

Il Siracusa ha tremato nel secondo tempo: nonostante il vantaggio di 0-1, maturato nella prima frazione di gioco, e l’espulsione di un calciatore dell’Igea nei primi minuti del secondo tempo, ha subito il gol del pareggio ma nel volgere di pochi minuti ha allungato chiudendo per 1-3 la partita ed il campionato. La società azzurra aveva allestito due maxi schermi al De Simone per consentire ai tifosi di seguire la partita ed al fischio finale è scoppiata la festa sia allo stadio che in città. Festa anche negli spogliatoi del Siracusa che torna tra i professionisti dopo 6 anni.

Il sindaco, “promozione che ci riempie di orgoglio”

“Con la vittoria di oggi, il Siracusa conquista la serie C, riempiendo i cuori di tutti i siracusani di orgoglio e fierezza” dice il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. “È un traguardo atteso – dice Italia – e ampiamente meritato, conquistato grazie alla visione del presidente Ricci, determinato a segnare una decisa svolta nella storia di questa squadra, aggregando e infondendo nuove energie. Ringrazio i tifosi, fedelissimi e anch’essi determinati spettatori di un percorso di crescita che hanno seguito con gioia e lacrime anche quando le trasferte non sono state consentite, sostenendo la squadra e la società con attenzione e fiducia”.

Il presidente del Libero consorzio

“La promozione del Siracusa Calcio in Serie C è una straordinaria notizia che riempie d’orgoglio l’intera provincia.

Un traguardo importante che conferma il Siracusa come quarto club siciliano tra i professionisti, rafforzando il ruolo dello sport come leva di crescita sociale e prestigio territoriale. A nome mio personale e del Consiglio Provinciale, rivolgo le più vive congratulazioni al presidente Ricci, alla squadra e a tutta la società per il risultato raggiunto”. E’ il commento del presidente del Libero consorzio di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa.