È guasta da ormai qualche mese la caldaia del palazzo di giustizia di Siracusa. E con le temperature più basse in questi ultimi giorni, il lavoro per gli impiegati, i magistrati e tutto il personale del tribunale sta diventando più complesso del solito. E molti sono costretti ad indossare cappotti e giubbotti.

Non siamo ancora alla paralisi dell’attività giudiziaria, del resto il periodo festivo ha fatto slittare quasi tutte le udienze al punto che la macchina si metterà in moto a partire dall’8 gennaio.

Però, se la situazione non dovesse cambiare allora i problemi potrebbero essere ben più seri e complicare così il lavoro dei giudici.

Eppure è stata bandita una gara vinta da una azienda di Palermo per un importo di oltre 92 mila euro ma per il momento non ci sono tracce di operai al lavoro. Forse, mancherebbero dei dettagli burocratici per consentire all’impresa di avviare gli interventi.