si insedierà dopo il g7

Cambio nella guida della Prefettura di Siracusa con l’arrivo del questore di Bari, Giovanni Signer ed il trasferimento a Benevento di Raffaella Moscarella che si era insediata al palazzo del Governo di piazza Archimede poco meno di un anno fa, nell’ottobre del 2023. Una decisione presa dal ministero dell’Interno a pochi giorni dall’inaugurazione del G7 dell’Agricoltura ma Moscarella resterà al suo posto fino alla conclusione dell’evento internazionale ed a quel punto farà le valigie per insediarsi a Benevento.

Chi è il nuovo prefetto

Giovanni Signer, 62 anni, è laureato in Giurisprudenza ed è questore di Bari dal 3 novembre del 2022. Una carriera lunga quella del neo prefetto di Siracusa che è stato nel luglio del 1989 alla questura di Torino ma ha avuto anche una esperienza in Calabria, prendendo parte a delle operazioni contro i sequestri della ‘Ndrangheta. Nel settembre del 1990 è “sbarcato” in Sicilia, ricoprendo vari ruoli: funzionario addetto all’Upgsp della questura di Catania e al Commissariato di Acireale. Nel maggio del 1996 ha avuto un incarico alla Squadra mobile di Catania, poi nel novembre del 1999 è stato capo della Squadra mobile di Enna.

L’esperienza a Catania poi la promozione come questore

Nel marzo del 2001 è tornato a Catania, nella sezione Antiestorsioni e Antiusura della Squadra mobile, nel 2004 ha diretto il Reparto mobile di Catania per poi tornare nel giugno del 2006 alla Mobile nelle funzione di dirigente, occupandosi delle indagini sull’omicidio dell’agente di polizia Filippo Raciti morto negli scontri in occasione del derby tra Catania e Palermo.

Nel settembre 2012 è stato nominato vicario del Questore di Catania mentre nel 2015 è stato nominato questore a Savona, inoltre dal primo marzo 2017 al 21 ottobre 2020 è stato Questore di Caltanissetta fino a ricoprire poi il ruolo di questore a Bari.