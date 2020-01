I vigili del fuoco di Siracusa sono intervenuti nel primo pomeriggio intorno alle 15 in contrada Fanusa, zona balneare a sud di Siracusa, per soccorrere un cane finito in mare.

L’animale, un golden retriever nero, è precipitato accidentalmente da una scogliera per poi cadere in acqua. Il cane di circa 12 anni, dopo la morte del suo padrone, era diventato il cane del quartiere, amato da tutti.

I vigili del fuoco l’hanno raggiunto sugli scogli, imbracato e portato a terra e rifocillato con acqua e cibo con l’aiuto degli abitanti del posto.