nelle acque della pillirina

Operazione di salvataggio in mare di un cane della Capitaneria di Porto

L’animale era caduto da una scogliera alta 15 metri

Il soccorso da parte del rescue swimmer

Il rescue swimmer, il soccorritore marino della Capitaneria di Porto di Siracusa, ha tratto in salvo un cane caduto in mare da una scogliera alta 15 metri e finito in mare, nel tratto della Pillirina, a ridosso dell’Area marina protetta

del Plemmirio.

L’angoscia dei proprietari

La richiesta di soccorso è stata dei proprietari dell’animale che hanno vissuto momenti di angoscia, temevano, infatti, che avesse fatto una brutta fine ma dopo qualche minuto è salpata dal Porto grande di Siracusa una motovedetta della Guardia costiera.

Cane a ridosso degli scogli

Il cane era piuttosto vicino agli scogli ed il pericolo che ci andasse contro, con conseguenze drammatiche, era piuttosto alto. In acqua, si è buttato il soccorritore marittimo, che era a bordo del mezzo nautico, che, poco dopo, è riuscito ad avvicinarsi all’animale ed a trarlo in salvo.

Forte vento

L’intervento del rescue swimmer, eseguito con un forte vento da sud ovest, è stato determinante non solo per il salvataggio dell’animale ma anche per aver evitato il soccorso dei proprietari presenti in zona che avrebbero potuto riportare gravi conseguenze. Successivamente, il cane, che non ha avuto necessità di assistenza veterinaria, è stato riconsegnato ai proprietari in attesa sulla terra ferma.

Chi è il rescue swimmer

I “rescue swimmer” sono militari della Guardia Costiera selezionati che ricevono un severo addestramento per il soccorso di superficie in mare. Costituiscono una squadra d’élite, in grado di nuotare ed agire nelle situazioni più estreme e che, proprio in virtù della loro preparazione professionale, sono chiamati ad operare nei più diversi ed estremi scenari di emergenza in mare a garanzia della salvaguardia della vita umana.

mare è possibile contattare il numero blu 1530.