Intervento in sicurezza della guardia costiera

Attimi di vera paura oggi pomeriggio nello specchio di mare antistante a Trapani, all’altezza dello storico sito di Torre di Ligny. Un natante da diporto ha sbagliato manovra andando a collidere con uno scoglio che affiorava dall’acqua. Un impatto che è stato molto violento, al punto che lo scafo del mezzo si è squarciato ed ha cominciato ad imbarcare acqua.

L’sos alla guardia costiera

Ad intervenire con immediatezza una motovedetta della Capitaneria di poto di Trapani che ha subito avvistato l’imbarcazione ed ha tratto in salvo i componenti dell’equipaggio, impauriti per quel che era accaduto. La capitaneria in queste settimane è impegnata nella continua perlustrazione della costa trapanese nell’ambito delle attività connesse al periodo estivo, con intensificazione dei servizi di pattugliamento in coincidenza con il maggior afflusso di imbarcazioni e di turisti che affollano le aree costiere.

Nel giugno scorso salvataggio molto delicato

La guardia costiera già questa estate è dovuta intervenire nei mari della provincia trapanese per soccorrere altre imbarcazioni in difficoltà. Sicuramente l’operazione più complessa fu realizzata nel giugno scorso quando l’intervento della guardia costiera ha evitato il peggio ai 13 occupanti di una barca sul quale è divampato un incendio al largo del mare Trapani. L’allarme era scattato al numero di emergenza 1530 nel quale si segnalava un principio d’incendio divampato a bordo di un natante da diporto di circa 9 metri e mezzo di lunghezza, noleggiato da alcuni turisti italiani, che si trovava in navigazione a 2,5 miglia a sud ovest del porto di Trapani dove stava rientrando all’ormeggio. In quale caso furono ben tre le motovedette giunte sul posto inviate dalla capitaneria che è riuscita brillantemente a portare in salvo ed in sicurezza tutti gli occupanti dell’imbarcazione, 10 adulti e 3 minori.

A luglio altri tre salvataggi

Nel luglio scorso, sempre nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro 2021”, la guardia costiera di Trapani ha salvato tre diportisti in difficoltà in mare. Il motore andò in avaria e il natante si fermò in alto mare. Gli uomini della guardia costiera portarono tutti in salso sulla terraferma in pochi minuti.