Cane scova 2 kg di droga in una casa, un arresto nel Siracusano

01/06/2021

Operazione antidroga dei carabinieri nel Siracusano Un cane ha scovato 2 kg di droga in una casa a Canicattini Arrestato un uomo di 48 anni I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un uomo di 48 anni, di Canicattini, nel Siracusano, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Il fiuto del cane Grazie a Ivan, un cane di razza labrador dell’unità cinofila di Nicolosi, i militari hanno rinvenuto, all’interno di un mobile della cucina e di un capanno posto all’esterno dell’abitazione quasi 2 kg di marijuana pronta per essere spacciata. L’uomo, come disposto dalla Procura, è ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare. Piantagione di marijuana nel Ragusano Nelle ore scorse, gli agenti della Squadra mobile di Ragusa hanno trovato e sequestrato una piantagione di droga in contrada Spinazza, a Scicli, nel Ragusano. Il valore di mercato La coltivazione, secondo le informazioni in possesso, ha un peso di oltre 93 Kg e dai calcoli compiuti dalle forze dell’ordine avrebbe potuto fruttare profitti per un valore di mezzo milione di euro. “Era pronta per essere estirpata e successivamente trattata per la commercializzazione” fanno sapere dalla Questura di Ragusa. Spaccio nel Messinese Spacciavano cocaina e marijuana, comprate a Catania, nella zona della movida di Taormina e Giardini Naxos (ME) o le consegnavano al domicilio di ‘clienti’ abituali. Ed erano esattori spietati: chi non pagava la droga o era in ritardo nel saldare i debiti veniva picchiato o subiva rapine e furti a ‘garanzia’ del credito. In alcuni casi sono state rubate auto restituite ai proprietari dopo il ‘saldo’. È l’accusa contestata dai carabinieri di Taormina a tre spacciatori destinatari di un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal Gip di Messina su richiesta della Procura della Città dello Stretto. In tutto 5 indagati Due sono stati arrestati, al terzo il provvedimento è stato notificato nella prigione dove era già detenuto. Altre due persone sono indagate in stato di libertà. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono di traffico ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione

