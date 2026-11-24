L’affondo politico

“Prima la sfiducia, poi la vicepresidenza e adesso la disponibilità a discutere di assessorati”. Il parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata risponde all’attacco mosso dal sindaco Francesco Italia che dopo aver incassato il successo in aula con l’elezione del vicepresidente del Consiglio comunale ha usato toni duri contro il deputato meloniano

Cannata contesta al primo cittadino l’apertura verso chi – il gruppo Insieme che con il consigliere Ivan Scimonelli ha ottenuto la carica di vicepresidente – appena sei giorni prima, aveva votato per mandarlo a casa e parla di “una gestione del potere che ha ben poco a che vedere con gli interessi dei siracusani”. Ma l’affondo non si ferma agli equilibri di Palazzo Vermexio. Cannata rilancia sulle condizioni della città, cita le classifiche nazionali sulla qualità della vita e punta il dito contro i risultati dell’amministrazione.

“Sindaco Italia, stia sereno. Se la sua capacità di comprendere il mio stato d’animo è la stessa con cui interpreta i problemi di Siracusa, si spiegano molte cose. Io sono serenissimo. Fossi in lei, invece, sarei molto preoccupato per i risultati della sua amministrazione”. È la risposta del parlamentare alle dichiarazioni del primo cittadino, che aveva chiamato in causa il suo stato d’animo nel confronto politico seguito all’elezione della vicepresidenza del Consiglio comunale.

Le classifiche e il giudizio sull’amministrazione

Il cuore dell’affondo di Cannata riguarda i dati sulla qualità della vita e sulle condizioni economiche e ambientali del territorio. Il deputato richiama le rilevazioni del Sole 24 Ore, ItaliaOggi e Legambiente per contestare al sindaco i risultati dell’azione amministrativa.

“Per il Sole 24 Ore, Siracusa è penultima in Italia per qualità della vita, ultima per percentuale di giovani laureati, ultima per andamento del Pil pro capite, ultima per l’indicatore delle imprese in fallimento, terzultima per startup innovative, 102ª per ambiente e servizi e 98ª per spesa dei Comuni per la cultura. Anche nell’ultima classifica di ItaliaOggi, nonostante il recupero di sette posizioni, la provincia resta al 95° posto su 107”.

A questi indicatori Cannata aggiunge quelli sulla sostenibilità urbana e sulla gestione delle risorse idriche e del trasporto pubblico. “Anche Legambiente colloca Siracusa all’87° posto su 106 capoluoghi per sostenibilità urbana, con il 65,1% dell’acqua immessa in rete che viene dispersa e appena sette viaggi sui mezzi pubblici per abitante all’anno. Questi sono i numeri sui quali il sindaco dovrebbe riflettere, anziché improvvisarsi interprete del mio stato d’animo”.

La nuova maggioranza e la coerenza di Fratelli d’Italia

L’altro terreno dello scontro è quello degli equilibri politici. Cannata oltre a contestare l’apertura di Italia a chi aveva sostenuto la sfiducia e rivendica la posizione assunta da Fratelli d’Italia nella vicenda della vicepresidenza consiliare, con il sostegno a Paolo Romano insieme a Forza Italia.

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto fino in fondo Paolo Romano, insieme a Forza Italia. Altri hanno preferito cambiare posizione. Noi non barattiamo la nostra coerenza con una poltrona”.

Una presa di posizione che il parlamentare collega anche alla partita delle elezioni provinciali, respingendo la lettura di una sconfitta per il suo partito. “Quanto alle elezioni provinciali, Italia si informi meglio. I candidati alla presidenza del Libero Consorzio erano Michelangelo Giansiracusa e Giuseppe Stefio. Fratelli d’Italia ha eletto due consiglieri provinciali, Rossana Cannata e Rosario Cavallo, con il successivo subentro di Giuseppe Lupo al posto della prima. Il nostro obiettivo era eleggere due consiglieri e lo abbiamo pienamente raggiunto. Altro che sconfitta. Evidentemente anche in questo caso Italia confonde la realtà con i suoi desideri”.

La vicenda giudiziaria e l’azzeramento della giunta

Nella sua dichiarazione Cannata affronta anche la vicenda giudiziaria che ha interessato il Comune di Siracusa. Il deputato precisa di non voler entrare nel merito, nel rispetto della presunzione di innocenza, ma ne richiama le conseguenze sul piano politico, soffermandosi sul successivo azzeramento della giunta.

“Alle evidenti criticità nella gestione amministrativa della città si è aggiunta, negli ultimi mesi, una vicenda giudiziaria nel cui merito non intendiamo entrare, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza. Sul piano politico, però, abbiamo assistito a una tardiva assunzione di responsabilità da parte del sindaco, con il quasi totale azzeramento della giunta. L’ennesima conferma del fallimento della sua amministrazione, già evidenziato dai numeri sopra richiamati”.

Aretusacque e rifiuti, l’affondo sugli affidamenti

L’ultimo capitolo della contestazione riguarda la gestione dei servizi pubblici. Cannata solleva interrogativi sul controllo pubblico di Aretusacque e sulla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla SRR e al prossimo affidamento.

“Su Aretusacque permane la questione dell’effettiva applicazione delle regole del controllo pubblico. Sui rifiuti, la SRR è stata commissariata proprio mentre si prepara un affidamento da circa 160 milioni di euro. Su acqua e rifiuti Italia ha trovato in Giuseppe Carta il suo inseparabile compagno di merende politiche. Entrambi rispondano ai cittadini sulla trasparenza degli affidamenti, sui controlli e sui costi dei servizi”.

La conclusione del deputato torna al confronto diretto con il sindaco e alla contrapposizione tra gli equilibri della nuova maggioranza e i problemi della città. “Sindaco Italia, continui pure a contare le poltrone. Noi continueremo a occuparci dei problemi di Siracusa. A giudicarla saranno i cittadini e i risultati della sua amministrazione, non i suoi nuovi alleati”, conclude Cannata.