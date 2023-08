la denuncia del deputato ars gennuso

Come se non vi fossero problemi legati alla viabilità nella zona sud del Siracusano, negli ultimi giorni se ne è aggiunto un altro.

Il cantiere aperto in estate

L’apertura di un cantiere sul tratto della Rosolini-Pachino, a ridosso dello svincolo di Rosolini dell’autostrada Siracusa-Gela, per il rifacimento del manto stradale: il nodo è che non è segnalato e la sconnessione della strada rischia di creare tanti incidenti stradali, fenomeno piuttosto diffuso sulle strade siciliane che peccano in stabilità e sicurezza, basta fare un salto sulla Palermo-Catania, l’arteria più importante dell’isola.

L’inopportunità dei lavori in estate

A denunciare l’inopportunità di questi lavori, peraltro nel periodo di massima affluenza turistica per questa zona del Siracusano, è il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso.

“Cosa deve accadere di brutto per intervenire – denuncia il parlamentare regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso – con urgenza e completare i lavori? Mi riferisco al vergognoso cantiere che insiste sulla Rosolini-Pachino. Da diverse settimane è stato scarificato il manto stradale del tratto che va dall’uscita dell’autostrada per Rosolini e prosegue in direzione Pachino”.

“Ovviamente lavori eseguiti nel periodo più inappropriato, creando disagi ai turisti e i residenti che percorrono quotidianamente quel tratto, abbandonando un cantiere aperto e non segnalando adeguatamente i lavori che sono stati la causa di diversi incidenti proprio in questi giorni”.

“Lavori da finire con urgenza”

“Adesso è arrivato il momento di completare questi lavori in maniera urgente, segnalando bene i lavori e illuminando la rotonda. Se c’è qualche ufficio da far riaprire o se qualcuno deve rientrare dalle ferie frettolosamente, adesso lo verificheremo”.