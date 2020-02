La crisi idrica

Caos acqua ad Augusta, in particolare è la zona dell’Isola, il cuore pulsante della città, al centro di numerosi problemi di approvvigionamento idrico. Dopo l’ordinanza dei mesi scorsi dell’amministrazione, governata dalla sindaca grillina Cettina Di Pietro, che imponeva il “divieto per fini potabili“, a causa della presenza di ammonio come accertato dagli esami compiuti dall’Asp, il 12 febbraio è stata emanata una nuova ordinanza che, sostanzialmente, ha sancito la fine del problema.

“Con ordinanza n. 1 del 12 febbraio 2020, vista la nota trasmessa dall’Asp di Siracusa in data 12.02.2020, visto il giudizio di qualità/idoneità d’uso al consumo umano, è stata a revocata l’ordinanza n. 49 del 25.10.2019. Cessa quindi il divieto dell’uso dell’acqua per usi potabili e alimentari” si legge nel provvedimento del Comune di Augusta.

Invece, in mattinata alcuni commercianti, che hanno la propria attività a ridosso della villa comunale, non molto distante dal pozzo, al centro di tutti questi problemi, hanno protestato. “L’acqua è sporca, non è affatto cristallina” svela un esercente mentre serve una cliente. E nel corso della giornata, come assicurato da altri residenti del centro storico, in alcune zone dell’isola l’approvvigionamento idrico è a singhiozzo.

In serata, l’amministrazione comunale di Augusta è intervenuta in merito alle segnalazioni dei residenti.

“Nella mattinata di oggi, il sindaco, l’Assessore ai Lavori pubblici – si legge in un post dell’assessore ai Lavori Pubblici, Roberta Suppo – e il dirigente del Settore hanno fatto il punto sulla situazione idrica nella zona Isola. Ieri 14 febbraio sono state avviate una serie di verifiche tecniche finalizzate al monitoraggio della stabilità dell’acqua erogata dal pozzo dei Giardini Pubblici, intervallate da operazioni di lavaggio dello stesso. Per le prossime verifiche tecniche verrà data tempestiva comunicazione. L’erogazione di acqua nel centro storico si regolarizzerà nelle prossime ore”