Quella gru rimasta in mezzo alla pista dell’aeroporto di Catania, che ha paralizzato i voli, avrà delle conseguenze molto importanti per coloro che sarebbero dovuti partire stamane.

Una siracusana malata di cancro

Tra questi c’è una donna siracusana, malata di cancro, che, nella mattinata di oggi, avrebbe dovuto sottoporsi a dei controlli oncologici in un noto ospedale milanese, il cui staff medico la segue da quando ha scoperto la patologia. La paziente ed il marito sono ancora in Sicilia, “intorno alle 18,30 è previsto il volo da Catania per Milano” riferisce un amico della coppia, comunque, non faranno in tempo per l’appuntamento, per cui se ne riparlerà domani mattina. Solo che marito e moglie, nella tarda mattinata, dovranno recarsi all’aeroporto di Malpensa per prendere un aereo e godersi una breve vacanza in un paese dell’Europa occidentale.

La corsa contro il tempo

“Dall’ospedale – riferisce un amico della coppia a BlogSicilia – hanno detto di presentarsi nelle prime ore del mattino in modo da trovarle uno spazio e completare i controlli oncologici, per cui l’ansia che i miei amici hanno è devastante. Tutto deve incastrarsi perfettamente, altrimenti il rischio di perdere la vacanza, che ha un suo costo, è elevatissimo. In ogni caso, non fa certo bene ad una donna malata sottoporsi ad un esame in queste condizioni. E tutto questo per una gru rimasta incastrata in mezzo alla pista, come se fossimo non in un paese occidentale ma in uno sottosviluppato”.

Il blocco

L ’ostacolo ha bloccato tutti i voli dalle 7 del mattino fino alle 10 circa, quando il traffico aereo è stato ripristinato. A partire dalle sette del mattino sono stati dirottati diversi voli. Addirittura a Roma è andato il volo Delta da New York, il volo per Malta è tornato indietro, mentre a Palermo sono atterrati i voli Ryanair provenienti da Pisa e Roma e Easyjet da Ginevra.