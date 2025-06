Il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, lancia una sfida al suo rivale politico, il parlamentare regionale della Dc, Carlo Auteri, a cui chiede prove di trasparenza in merito al mantenimento della sua attività politica. E’ la sua risposta dopo che ieri lo stesso Auteri, intervenendo a BlogSicilia, aveva rispolverato il caso delle collette, segnalato nei mesi scorsi da ex assessori della giunta comunale di Avola.

“Come sostiene Auteri le spese?”

“Trovo paradossale che parli ancora di “collette” chi dovrebbe – dice Cannata – piuttosto spiegare come sostiene sedi, campagne e struttura politica personale. Noi abbiamo sempre operato con trasparenza e autofinanziamento, con contributi volontari, come si fa in modo serio e onesto” rilancia il parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia che intende portare avanti un’operazione verità sui costi della politica.

“Mai avuto ruoli nella sanità”

Lo stesso parlamentare di Fratelli d’Italia risponde all’attacco di Auteri che lo ha indicato come una sorta di manovratore sul campo della sanità. “Sulla sanità non ho mai avuto ruoli decisionali. L’unico previsto dalla legge è quello di autorità sanitaria locale, in capo al sindaco, che ho sempre esercitato con serietà e rispetto delle istituzioni”.

La verità sulle nomine

Cannata rilancia la questione sul campo della coalizione a sostegno del presidente del Libero consorzio che vede dentro Azione, Lega, Dc ed Mpa. Dall’ente di via Roma è stato fornito il nome di Agata Bugliarello per il ruolo di componente del Cda della Sac di Catania, la società di gestione dell’aeroporto di Catania.

“Le nomine al Libero Consorzio ? Le ha effettuate il Commissario regionale non io. E comunque, le nomine si fanno per far funzionare gli enti, non come fine a sé stesse. Prima si definisce una visione e un indirizzo programmatico e poi si fanno con merito” dice Cannata.

Mancanza di gestione del Libero consorzio

L’affondo alla gestione del Libero consorzio è totale. “Leggo dichiarazioni scomposte – dice il parlamentare nazionale di Fdi – da parte di Auteri, che invece di fare autocritica cerca di scaricare le responsabilità su altri. Sta continuando a coprire una gestione inesistente del Libero Consorzio, che da due mesi non produce un solo atto concreto. La verità è che Auteri copre un fallimento evidente. Un tentativo goffo di difendere l’indifendibile, attaccando il sottoscritto su questioni del tutto irreali. La vera priorità, come ho ribadito anche in Consiglio, è un piano per affrontare il dissesto e restituire servizi ai cittadini: dalla viabilità stradale alla manutenzione delle scuole. Invece qui hanno rovesciato tutto: prima le nomine, poi – forse – la gestione. Un metodo che dimostra l’assenza totale di guida politica”

“E’ Auteri che deve stare in silenzio”

“Chi deve stare in silenzio – prosegue Cannata – è lui e non certo chi lavora ogni giorno per il territorio in modo serio e onesto. Non è mia abitudine rispondere a chi cerca visibilità attraverso l’attacco personale ma di fronte a ricostruzioni false e tendenziose, mi è corso l’obbligo di chiarire la verità, per rispetto dei cittadini e delle istituzioni. Questa è l’unica e ultima risposta che rivolgo all’on. Auteri, perché non intendo scendere al suo livello, ma neanche lasciare spazio a chi tenta di far passare per vere affermazioni prive di fondamento”