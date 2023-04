la denuncia di lealtà e condivisione

Caos viabilità all’ingresso di Ortigia nella giornata della Liberazione con numerosissime auto, tra cui anche un mezzo di soccorso e bus, in colonna in via Malta. La denuncia è del presidente di Lealtà e Condivisione, Carlo Gradenigo, che ha documentato con foto e video quanto accaduto ieri in quell’area così strategica.

Invasione della corsia di preferenziale

“L’invasione della corsia preferenziale – dice Gradenigo – in assenza di controlli ha di fatto causato il collasso della circolazione e impedito l’accesso a residenti, bus, bici e mezzi di soccorso, costretti a rimanere in coda nonostante la presenza di una infrastruttura dedicata. Un salto indietro di tre anni, che rischia di vanificare il lavoro fatto e iniziato con un apposito atto di indirizzo del Consiglio Comunale nel 2019 e che mirava, con le due corsie preferenziali su Via Malta e Corso Umberto, ad agevolare il flusso dei mezzi pubblici e soprattutto dei mezzi di soccorso in entrata e uscita dal centro storico”.

La corsia al centro delle polemiche

In realtà, questa stessa corsia preferenziale è al centro da tempo di tante critiche per la circostanza che di bus se ne vedono pochi per non dire nulla, specie dopo la fine del servizio dell’Ast. La gestione è stata affidata all’azienda privata Sais ma il trasporto pubblico, così come indicato dal sindaco, entrerà a pieno regime solo entro giugno. E lasciando una corsia per un servizio che funziona male, sono in tanti, tra cui gli stessi residenti della zona umbertina, a lamentarsi, sostenendo che sia inutile.

“Manca piano di viabilità”

Lealtà e Condivisione, che è nella coalizione di Centrosinistra a sostegno della candidata Renata Giunta, chiede all’amministrazione comunale di dare avvio ad un piano di viabilità anche perché il problema si riproporrà in occasione del Primo di maggio.

“Affrontare una festività come il 25 aprile senza un apposito piano di viabilità, senza una sola pattuglia dei vigili urbani, senza un servizio navetta da e per i parcheggi scambiatori di Via Elorina e via Von Platen, ha portato a saturare le vie cittadine mettendo a rischio l’intera collettività intrappolata in un imbuto senza uscita” dice Gradenigo.

“Ecco perché in vista dell’inizio della stagione turistica e soprattutto delle prossime festività come il lungo weekend del 1°maggio, chiediamo con forza al Sindaco, all’assessore alla mobilità, al comandante e assessore ai vigili urbani, di provvedere immediatamente alla redazione e attuazione di un piano specifico con l’impiego di bus navetta, l’ausilio di telecamere o di un adeguato numero di pattuglie dei vigili urbani in prossimità dell’inizio della corsia preferenziale”.