4 le macchine coinvolte

Sono due gli incidenti stradali che si sono verificati questa notte sull’autostrada, nel tratto compreso tra Siracusa Sud e Siracusa Nord.

Due incidenti legati

Due episodi ma legati, stando ad una prima ricostruzione della Polizia stradale: il primo tamponamento è avvenuto tra una Smart ed una Mercedes, per cause che sono tutt’ora al vaglio degli inquirenti, il secondo è avvenuto poco dopo quando un’altra auto, una Porche Cayenne è finita addosso ad una Bmw, il cui conducente aveva rallentato per il primo incidente.

Persone contuse

Per fortuna, non ci sono stati feriti gravi ma con 4 auto ferme il traffico è rimasto paralizzato per parecchio tempo e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Nel corso della serata, gli agenti della Polizia stradale hanno effettuato i rilievi per determinare le responsabilità in questi due episodi, contestualmente sono stati sentiti sia i conducenti dei mezzi sia altri testimoni.

Incidente mortale nel Palermitano

E’ stato un incidente quello che ha provocato la morte di Gaetano Li Voti 92 anni di Altofonte nei pressi di Palermo.

La ricostruzione della tragedia

L’anziano stava spostando l’auto per conservarla nel suo garage. La vettura è rimasta incastrata dopo aver incontrato un ostacolo lungo il percorso. Per cercare di liberarla ha utilizzato un crick cercando di sollevarla ma l’attrezzo usato soprattutto per sollevare l’auto da un lato per la sostituzione di una gomma evidentemente non era stato posizione bene. Mentre tentava di sollevare la vettura il congegno utilizzato ha ceduto e l’uomo è rimasto incastrato sotto la ruota.

I testimoni

All’incidente hanno assistito alcuni residenti della zona, vicini di casa dell’anziano. I presenti hanno cercato di prestare soccorso e lo hanno estratto da sotto l’autovettura ma purtroppo le ferite da schiacciamento riportate erano troppo gravi.

Week-end nero

Il week end era già stato funestato, venerdì, dalla morte di un diciottenne schiantatosi con la moto contro un palo lungo la strada che porta a Monte Pellegrino, era stato anticipato dalla morte di un palermitano in un altro incidente a Buseto Palizzolo ed era proseguito con una carambola fra diverse auto terminata con il ribaltamento di alcune e diverse feriti lungo la strada statale 113 nel Trapanese