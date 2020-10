Indagini della Polizia stradale

E’ di 3 feriti il bilancio di un incidente avvenuto in mattinata sull’autostrada Siracusa-Catania, all’altezza dello svincolo per Augusta. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Opel Adam, una Fiat 500 ed una Fiat Panda, tutte quante dirette verso Catania. Ad avere la peggio C.S., 56 anni, G.V., 34 anni, e G.G., 38 anni, ma, per fortuna non hanno avuto lesioni gravi, infatti se la caveranno con pochi giorni di prognosi. Tutte da ricostruire le cause dell’impatto su cui sono al lavoro gli agenti della Polizia stradale che hanno compiuto i rilievi per determinare le traiettorie e le velocità dei veicoli. Si tratta del quarto incidente sulla Siracusa-Catania in appena due giorni.

In uno è morto un anziano di 70 anni Salvatore Valvo, originario di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, coinvolto in uno dei 3 scontri avvenuti in autostrada. Dalle indagini degli agenti della Polizia stradale, la vittima, che era a bordo di una Citroen, ha avuto uno scontro con un’altra macchina, una Bmw. L’anziano, che era stato soccorso dai medici del 118, non ce l’ha fatta ed è deceduto per le gravi lesioni riportate nonostante i tentativi dei medici dell’ospedale Cannizzaro dove l’anziano era stato trasportato con l’elisoccorso. In mattinata, sulla Siracusa-Catania c’era stato un altro incidente tra 4 mezzi ma con lievi feriti. Il terzo si è registrato in direzione di Melilli tra due veicoli, per fortuna senza conseguenze gravi.