nei pressi dello svincolo di noto

Un pauroso incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato questa notte sulla Siracusa-Gela, nel tratto in prossimità di Noto. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia stradale, il conducente di una delle tre macchine coinvolte, una Fiat 500, avrebbe perso il controllo, andando a sbattere contro il guard-rail.

La carambola

Nell’impatto, si sarebbe staccata una ruota, appena sfiorata da una Audi, che era appena dietro, ma presa in pieno da un’altra, una Jaguar. Lo scintille avrebbero scatenato un incendio che ha coinvolto quest’ultimo mezzo. Sul posto, dopo l’allarme alle forze dell’ordine, sono arrivati i vigili del fuoco, la Polizia stradale ed il 118: le persone che erano nelle auto coinvolte stanno tutto sommato bene.

Incidente a Pachino

Uno scontro tra una macchina ed un trattore, dalle circostanze ancora poco chiare, si è verificato stamane sulla Provinciale 26, nella zona sud di Siracusa, a ridosso di Pachino.

Chi si è ferito

Nell’impatto, il mezzo agricolo si è ribaltato, causando il ferimento del conducente, stando ad una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, mentre sono da stabilire le condizioni delle due persone che erano a bordo della macchina, una Nissan Micra.

Ci sono stati dei rallentamenti alla circolazione: sono state tante le chiamate ai centralini delle forze dell’ordine degli automobilisti in transito su quel tratto. Alcuni di loro sono stati tra quelli che hanno prestato le prime cure alle vittime mentre sono in corso le indagini per individuare le responsabilità in questo incidente.

Pirata della strada a Siracusa

Un giovane di 21 anni, siracusano, con precedenti penali, è stato denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto emerso nelle indagini delle forze dell’ordine, il ragazzo, durante la processione di Santa Lucia, si trovava in sella ad uno scooter ed ha sfrecciato tra la folla di fedeli. E’ stato identificato nelle ore successive e deferito in Procura.