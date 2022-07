la proposta di lealtà&condivisione su siracusa

Con il carburante ormai alle stelle, sono aumentati i costi per tutti. Lealta&Condivisione, movimento politico uscito nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale di Siracusa, lancia la proposta di potenziare il servizio di trasporto con i treni per consentire alle famiglie di recarsi al mare senza dover impegnare un “rene”.

Il treno del mare con poche corse

“Oggi un viaggio in auto da Siracusa a Palermo costa €80 di sola benzina. Da questo punto di vista il treno è una soluzione ancora poco gettonata – dice Carlo Gradenigo, presidente di L&C a Siracusa e che potrebbe usufruire di infrastrutture esistenti come la linea Siracusa/FB e il collegamento Siracusa/Aeroporto Fontanarossa. Servizi che abbiamo chiesto e sognato per decenni ma che dopo tanti sforzi e altrettante inaugurazioni sono rimasti incompleti”

“Così i nuovi treni Minuetto sulla tratta SR/Fontane Bianche sono disponibili con regolarità solo un giorno la settimana con il Treno del Barocco e il collegamento da e per l’aeroporto di Catania vanta appena 4 corse la domenica”

Tempi di percorrenza molto ridotti

Secondo Gradenigo, in merito alla tratta tra Siracusa e Fontane Bianche è necessario un impegno dell’amministrazione comunale.

“Eppure il primo potrebbe rappresentare – dice Gradenigo – un validissimo servizio di trasporto urbano capace di unire il centro città al quartiere Cassibile/FB in 12 minuti (senza gravare sulle casse comunali) mentre il secondo, oltre ad una valida alternativa al trasporto su gomma, costituirebbe un vettore capace di convogliare ingenti flussi di turisti direttamente da uno scalo internazionale qual’è l’aeroporto Fontanarossa di Catania, dove nei primi 6 mesi del 2022 sono transitati ben oltre 4 milioni di passeggeri”

“Pensare al rapporto tra 4 milioni di passeggeri e 4 corse da e per Siracusa la domenica (principale giornata di arrivi e partenze) è un dato sul quale occorrerebbe tutti riflettere e lavorare” dice Gradenigo.

“Un impegno che dovrebbero assumere insieme amministratori locali, associazioni di categoria e Sindacati, promuovendo e incentivando l’uso del treno con campagne e promozioni mirate a giovani, turisti e residenti”