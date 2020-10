l'appello degli esercenti di siracusa

“Musumeci non deve nascondersi dietro il Dpcm di Conte, perché l’ordinanza della Regione, che impone la chiusura dei centri commerciali alle 14 nel giorno della domenica, è fortemente penalizzante ed afflittiva”. A dirlo sono due gestori di altrettante attività economiche, ricavate in un centro commerciale di Siracusa che lanciano un appello al presidente della Regione.

“Riveda la sua ordinanza – dicono i due esercenti – perché stiamo per affogare. Inoltre, va detto che qui sono state adottate tutte le misure di sicurezze e stiamo attenti che i clienti rispettino le norme. Abbiamo limitato gli accessi nei locali, invitiamo tutti ad igienizzarsi le mani prima di entrare in negozio. Il disappunto è che ci sono imprenditori e commercianti che hanno investito per attenersi alle regole, altri se ne sono fregati ma i controlli non ci sono stati. Non abbiamo visto sanzioni o chiusure per chi non ha rispettato le norme”.

I sindaci italiani, come fa sapere il primo cittadino di Siracusa, Francesco Italia, hanno proposto al Governo un lockdown differenziato perché la situazione sanitaria e le condizioni delle città non sono uguali”. Lo ha detto nel corso della manifestazione che si è tenuta ieri sera in piazza Duomo organizzata dai ristoratori e dai gestori di palestre, tagliati fuori dal Dpcm della Presidenza del Consiglio.

“Abbiamo una chat tra sindaci – ha detto Francesco Italia – e sono emerse le nostre perplessità. Abbiamo proposto di allungare gli orari per i ristoranti e per alcune attività culturali. Inoltre, va detto che una città come Milano ha caratteristiche molto differenti da una più piccola come Siracusa. Qui, non ci sono metropolitane, per cui i pericoli di assembramento – ha detto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – non ci sono. Al tempo stesso, va detto che gli scienziati al fianco del Governo sostengono che la situazione sanitaria è allarmante e questo è davvero preoccupante”