La partita del Centrodestra a Siracusa: chi ha vinto e chi ha perso

Gaetano Scariolo di

25/11/2026

Nelle ultime settimane il Consiglio comunale di Siracusa è diventato il campo in cui si misurano i partiti del centrodestra in vista delle Regionali e delle Politiche del 2027. Il sindaco Francesco Italia, sostenuto dal Mpa di Giuseppe Carta, ha superato due prove in sei giorni, scampando alla mozione di sfiducia prima ed incassando la vicepresidenza del Consiglio con 18 voti: numeri che dicono di una maggioranza ritrovata per il primo cittadino. A uscirne meglio non sono però gli avversari dichiarati, ma un partito che non ha intestato a sé nessuna battaglia: la Lega.

Primo round: la sfiducia, vince Italia

Il 18 novembre la mozione di sfiducia si è fermata a 16 voti, contro i 20 necessari. Alla vigilia il parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata aveva posto un ultimatum al Mpa: votare la sfiducia e tornare nel centrodestra. Il Mpa è rimasto con il sindaco. Per FdI e Forza Italia, che hanno votato la mozione, il bicchiere è rimasto a metà: vero che il sindaco non è stato mandato a casa ma allo stesso tempo con 16 voti contrari hanno dimostrato all’amministrazione Italia di non avere più i numeri per governare.

Secondo round: la vicepresidenza, vince Insieme

Sei giorni dopo, però, Ivan Scimonelli, consigliere di Insieme, gruppo vicino a Giovanni Cafeo (Lega, ex deputato regionale e candidato alle prossime Regionali) – che aveva votato la sfiducia al sindaco – è stato eletto vicepresidente del Consiglio con 18 voti. Paolo Romano, capogruppo e coordinatore cittadino di FdI, sostenuto da Forza Italia, si è fermato a 10. Non hanno partecipato al voto i tre consiglieri del Pd e Andrea Buccheri, del gruppo misto, dopo che i dem nelle ore precedenti si erano allineati con Romano ma alla fine i mal di pancia sono affiorati impendendogli di bere l’amaro calice.

Lo scrutinio era segreto, quindi su come si siano distribuiti i voti si può solo ragionare. Il dato politico, però, è certo: Insieme aveva votato la sfiducia il 18 novembre e il 24 si porta a casa la vicepresidenza. Perde FdI, perde Forza Italia, e il fronte che aveva firmato la mozione si presenta diviso.

La Lega vince senza combattere

Il vincitore più netto è Cafeo. Il suo gruppo ha la vicepresidenza, guida la Fondazione Siracusa 2033, di cui il Comune è socio, e ha un canale aperto con il sindaco. Non ha dovuto scegliere tra sfiducia e fiducia

La stessa dinamica si vede nel resto della provincia. A Pachino il sindaco Giuseppe Gambuzza, vicino al deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, ha perso la maggioranza: quattro consiglieri sono passati all’opposizione e tre di loro, eletti in Forza Italia, sono approdati alla Lega, partito a cui ha aderito da poco il deputato regionale Carlo Auteri, in corsa nel 2027 per un nuovo mandato all’Ars.

FdI e Forza Italia: perdono in aula, si ritrovano fuori

Se sul piano dei numeri l’asse tra Cannata e Gennuso a Siracusa non ha sfondato, sul piano politico, però, qualcosa si è mosso. Forza Italia ha sostenuto Romano, e poche ore dopo Gambuzza ha invitato sui social FdI a entrare in maggioranza e in giunta a Pachino. I meloniani hanno risposto con segnali di disponibilità.

Il Mpa: ha tenuto in piedi il sindaco

Il Mpa è stato decisivo per la sopravvivenza di Italia e ora vuole contare di più. Il terzo round è la giunta: i posti liberi sono quattro, dopo la riconferma dei cinque assessori uscenti, e ognuno ha un prezzo. Il sindaco dovrà tenere insieme una maggioranza a geometria variabile. Se Insieme otterrà spazio, il vincitore del primo round rischia di ritrovarsi affiancato da chi aveva votato la sfiducia.

Noto e il 2027, la partita si sposta

Il match non finisce a Siracusa. A Noto, dove si avvicinano le amministrative, il sindaco uscente Corrado Figura, sensibile alle posizioni di Carta, tenterà il bis. Secondo fonti politiche autorevoli, Cannata starebbe valutando di sostenere Corrado Bonfanti, ex sindaco e coordinatore provinciale di Forza Italia.

Il disegno, se confermato, è difendere dalla Lega e dal Mpa la zona sud, che è il bacino elettorale dei due. Con le Regionali all’orizzonte, ogni Comune conquistato o perso entra nel conto.