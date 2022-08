un giovane di lentini è stato denunciato

Gli agenti del commissariato di polizia di Lentini hanno denunciato un giovane di 23 anni, residente a Lentini, per danneggiamento aggravato. Da quanto riferito dalla Questura di Siracusa, il ragazzo, si sarebbe presentato nei locali del Comune di Lentini per un incontro con il sindaco a cui magari chiedere aiuto per trovare lavoro.

Chiedeva un lavoro

A quanto pare, il 23enne vive ai margini della società ed avrebbe problemi di droga, e così avrebbe pensato di rivolgersi all’amministrazione comunale. E’ rimasto all’interno degli uffici pubblici per diverse ore, si sarebbe introdotto prima nei locali della Segreteria generale per poi entrare in altre stanze ed alla fine ha danneggiato mobili ed altro.

Identificato dalle telecamere

Il personale ha chiesto l’intervento degli agenti di polizia, al comando del dirigente Andrea Monaco, che sono riusciti ad identificare il ragazzo grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza del Municipio.

Le impronte rilevate dalla Scientifica

Inoltre, a seguito di un sopralluogo da parte di personale della Polizia Scientifica, sulla porta di ingresso di uno degli uffici, si sono rilevate impronte di scarpe perfettamente coincidenti con quelle indossate dal ventitreenne. Il disoccupato è stato rintracciato, condotto nei locali del commissariato dove è stato denunciato.